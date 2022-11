La Chine continentale signale les premiers décès liés à Covid depuis le verrouillage de Shanghai

Les restaurants, principalement dans le quartier des affaires de Chaoyang à Pékin, ne pouvaient proposer que des plats à emporter ou des livraisons. De nombreux gymnases, certains supermarchés et au moins un grand centre commercial ont fermé temporairement.

La ville de Pékin a resserré les contrôles de Covid avant le week-end alors que le nombre de cas locaux atteignait plusieurs centaines par jour, y compris des infections avec et sans symptômes.

Les trois personnes, âgées de 87 à 91 ans, avaient des problèmes de santé préexistants et vivaient à Pékin, selon les médias officiels. Les rapports ne précisent pas s’ils ont été vaccinés.

La province méridionale du Guangdong, en particulier sa capitale Guangzhou, reste la plus durement touchée par la vague Covid de ce mois-ci. Pour dimanche, la province a signalé près de 1 000 infections à Covid avec symptômes, et plus de 8 000 qui étaient asymptomatiques.

Les autorités de Guangzhou ont déclaré dimanche que les écoles de sept des 11 districts de la ville maintiendraient les cours en ligne, tandis qu’un district pourrait progressivement reprendre les cours en personne. Le 10 novembre, les écoles de huit districts ont déplacé leurs classes en ligne pour la plupart des élèves.

La dernière vague d’infections à Covid en Chine continentale a touché les 31 régions de niveau provincial du pays, avec des degrés divers de restrictions sur les activités commerciales et sociales locales. Rien que pour dimanche, la Chine continentale a signalé plus de 26 000 infections à Covid, avec et sans symptômes.