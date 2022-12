La Chine conteste les restrictions américaines sur les puces à l’OMC, invoquant le “protectionnisme commercial”

Hong Kong

La Chine a contesté la décision des États-Unis de bloquer les ventes de puces informatiques avancées et d’équipements de fabrication de puces aux entreprises chinoises en lançant un différend commercial à l’Organisation mondiale du commerce, qualifiant les mesures de “protectionnisme commercial”.

Le ministère du Commerce du pays a déposé lundi une plainte officielle contre les États-Unis auprès de l’OMC, selon un communiqué. Les deux pays sont tous deux membres de l’organisme commercial, qui dispose d’un mécanisme de règlement des différends.

“Le dépôt par la Chine d’une action en justice à l’OMC vise à résoudre les préoccupations de la Chine par des moyens légaux et est un moyen nécessaire pour défendre ses droits et intérêts légitimes”, a déclaré le ministère.

Le 7 octobre, l’administration Biden a dévoilé un vaste ensemble de contrôles à l’exportation qui interdisent aux entreprises chinoises d’acheter des puces avancées et des équipements de fabrication de puces sans licence. Les règles restreignent également la capacité des citoyens américains ou des détenteurs de cartes vertes à soutenir le “développement ou la production” de puces dans certaines usines de fabrication en Chine.

Le ministère du Commerce a qualifié la décision américaine de menacer la stabilité de la chaîne d’approvisionnement mondiale et l’a qualifiée de “pratique typique de protectionnisme commercial”. La plainte est la première action que la Chine a prise auprès de l’organisme mondial du commerce contre les sanctions américaines sur les puces.

Les responsables américains affirment que les contrôles à l’exportation visaient à protéger les intérêts de la sécurité nationale.

Les analystes considèrent généralement que les mesures sont une menace majeure pour les ambitions technologiques de la Chine, car l’industrie mondiale des semi-conducteurs dépend fortement des États-Unis et des pays alignés avec eux pour la conception des puces, les outils qui les fabriquent et la fabrication. Cela survient également alors que les États-Unis cherchent à renforcer leurs capacités nationales de fabrication de puces, après que les pénuries de puces au début de la pandémie ont mis en évidence la dépendance du pays vis-à-vis des importations en provenance de l’étranger.

Washington a également fait pression sur ses partenaires de sécurité pour qu’ils se conforment aux restrictions liées aux puces imposées à la Chine. Jake Sullivan, le conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, a déclaré lundi que Washington avait discuté avec ses partenaires, dont le Japon et les Pays-Bas, pour resserrer les exportations liées aux puces vers la Chine, selon Reuters.

Pékin a tenté de repousser les sanctions. Le mois dernier, le président chinois Xi Jinping a rencontré des dirigeants de Corée du Sud et des Pays-Bas, deux acteurs clés de la chaîne d’approvisionnement mondiale de fabrication de puces, lors du sommet du G20 à Bali, en Indonésie. Il a appelé les deux pays à renforcer la coopération dans la fabrication de haute technologie et à éviter “la politisation des questions économiques et commerciales”.

Les puces sont une source croissante de tension entre les États-Unis et la Chine. Ces dernières années, Washington a augmenté la pression sur le secteur technologique chinois en limitant l’accès aux composants de puces et aux machines de pointe.

Avant les sanctions d’octobre, le gouvernement américain avait déjà interdit la vente de certains produits technologiques à des entreprises chinoises spécifiques, telles que Huawei. Il a également ordonné aux principaux fabricants de puces Nvidia et AMD de suspendre leurs expéditions vers la Chine.

Pour sécuriser ses propres approvisionnements en puces, Pékin a intensifié ses efforts pour stimuler la production nationale de semi-conducteurs ces dernières années.

En novembre 2018, quelques mois seulement après que Washington a frappé le géant chinois des télécommunications ZTE Corp avec une interdiction d’exportation, le gouvernement chinois a mis en place une alliance industrielle d’entreprises et d’instituts de recherche dans le cadre des efforts de conception de puces avancées. Le groupe se concentre sur le développement de Risc-V, une architecture de conception de puces open source qui est de plus en plus devenue un rival de l’Arm de Softbank (SFTBF), l’actuel leader mondial. Les membres du consortium comprennent l’Académie chinoise des sciences, Alibaba (BABA), Tencent (TCEHY) et Baidu (BIDU).