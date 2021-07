La Chine construit un drone ROBO-SHARK propulsé par une aileron bionique pour espionner les navires ennemis et chasser les sous-marins de la marine américaine

La CHINE construit un drone requin robot propulsé par une nageoire caudale bionique pour espionner les navires ennemis et chasser les sous-marins de l’US Navy.

Le robot sous-marin surnommé le « Robo-Shark » ressemble à un petit requin et est destiné à remplacer l’hélice traditionnelle.

La Chine construit un robot-requin pour espionner ses ennemis

L’impressionnant robot marin se caractérise par un faible bruit, une longue endurance et une grande flexibilité.

Il peut effectuer des missions de reconnaissance rapprochée sous-marine, de recherche et de sauvetage, de surveillance du champ de bataille, de lutte anti-sous-marine, d’enquête hydrologique, de relais de communication et de suivi sous-marin, le Rapport du Global Times.

Et comme sa principale source d’énergie est la dérive bionique, elle peut lui donner une vitesse de pointe de six nœuds.

Le robot, développé par Boya Gongdao Robot Technology, basé à Pékin, fait actuellement l’objet d’un projet avec l’armée.

Le robot sous-marin a été présenté lundi à la 7e édition de la China Military Intelligent Technology Expo.

L’exposition a présenté plusieurs drones différents, y compris des drones cibles qui ont été utilisés dans de vrais combats comme leurres et des drones à décollage et atterrissage verticaux pour des missions de reconnaissance et de patrouille.

Cela survient alors que la semaine dernière, la Chine a révélé qu’elle développait un drone sous-marin top secret conçu pour suivre et détruire les sous-marins ennemis sans intervention humaine.

Le Robo-requin remplacera l'hélice traditionnelle





Le robot d’attaque sans pilote a été testé pour la première fois dans le détroit de Taiwan il y a dix ans, mais son existence n’a pas été rendue publique jusqu’à présent.

On dit que l’engin repose entièrement sur l’intelligence artificielle et n’a besoin d’aucune instruction d’un opérateur.

Lors des tests, il aurait été capable de détecter un sous-marin factice, d’identifier son origine et de le frapper avec une torpille.