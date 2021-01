La CHINE a construit un camp de quarantaine pour 4000 personnes au milieu des craintes d’une autre énorme épidémie de Covid.

Une armée de 600 ouvriers a construit le centre massif avec des milliers d’unités d’isolement en seulement cinq jours.

⚠️ Lisez notre blog en direct sur les coronavirus pour les dernières nouvelles et mises à jour

Une vidéo en accéléré, diffusée par la chaîne publique CCTV, montre des équipes de construction travaillant jour et nuit pour construire l’installation d’urgence.

Il survient au milieu des craintes d’une épidémie de Covid dans la province du nord du Hebei, qui est le dernier point chaud du virus dans le pays.

Les travailleurs sont sur place depuis 24 heures sans interruption, malgré des températures glaciales.

Quelque 606 suites meublées seront prêtes aujourd’hui et 1 173 autres seront terminées demain, selon les autorités locales.

Le camp s’étend sur 108 acres et contiendra des milliers de porteurs présumés de coronavirus.

Le gouvernement a également placé des villes du nord de la Chine en lock-out pour ralentir une nouvelle vague d’infections frappant le pays ces dernières semaines.

CASE SURGE

La Chine a signalé 118 nouvelles infections mardi, dont 43 dans la province de Jilin.

La province du Hebei à l’extérieur de Pékin a connu 35 autres infections, tandis que la province du Heilongjiang signale 27 nouveaux cas.

La construction a commencé le 13 janvier dans le comté de Zhengding, à la périphérie de la ville de Shijiazhuang.

En moins de six jours de construction, 1195 des unités de fortune ont été achevées et sont prêtes à être meublées, dit le China Construction Second Engineering Bureau.

Pendant ce temps, Pékin n’a signalé qu’un nouveau cas.

La province septentrionale du Liaoning a imposé des quarantaines et des restrictions de voyage pour empêcher le virus de se propager davantage.

Ces mesures strictes visent à prévenir de nouvelles flambées pendant les vacances du Nouvel An lunaire de février.

Les autorités ont exhorté les citoyens à ne pas voyager, ont fermé les écoles une semaine plus tôt et ont élargi leur programme de dépistage.

La Chine a signalé 88454 cas et 4635 décès, le virus a été détecté pour la première fois à Wuhan fin 2019.

Ce nombre n’inclut pas les personnes dont le test est positif mais qui ne présentent aucun symptôme dans son décompte.