La Chine construit des armes Star Wars pour prendre le contrôle de l’espace, prévient le chef des espions britanniques

La CHINE construit des armes Star Wars pour prendre le contrôle de l’espace, avertira aujourd’hui un chef d’espionnage britannique.

Le patron du GCHQ, Sir Jeremy Fleming, dira lors d’une réunion annuelle sur la sécurité que “beaucoup pensent” que Pékin est en train de construire un arsenal “puissant” pour bombarder les satellites britanniques et occidentaux en cas de guerre.

Le patron du GCHQ, Sir Jeremy Fleming, pense que Pékin est en train de construire un arsenal “puissant” pour bombarder les satellites britanniques et occidentaux en cas de guerre Crédit : The Times

Le chef du poste d’écoute du gouvernement dira que la Grande-Bretagne est confrontée à un “moment de portes coulissantes dans l’histoire” lorsqu’elle doit prendre des mesures drastiques pour freiner la domination technologique mondiale de la Chine.

Il dira lors d’une conférence annuelle sur la sécurité Rusi que le réseau de satellites BeiDou de Pékin pourrait être utilisé pour suivre n’importe qui à tout moment, n’importe où.

Il avertira : « Beaucoup pensent que la Chine est en train de construire une puissante capacité anti-satellite, avec pour doctrine de refuser aux autres nations l’accès à l’espace en cas de conflit.

“Et il y a des craintes que la technologie puisse être utilisée pour suivre les individus.”

La Russie et la Chine ont toutes deux testé des armes anti-satellites qui pourraient détruire les satellites de communication, de surveillance et GPS utilisés pour la navigation et le guidage des missiles de précision.

Il dira que la Chine, et non la Russie, est la menace déterminante de notre époque, car sa domination dans les nouvelles technologies telles que les monnaies numériques pourrait être utilisée pour exercer un contrôle sur la population chinoise, ses voisins, ses débiteurs et ses partenaires commerciaux.

Il dira : « Les dirigeants chinois croient qu’ils tirent leur force, leur autorité, du système fermé à parti unique.

“Ils cherchent à sécuriser leur avantage par l’échelle et par le contrôle.

Cela signifie qu’ils voient des opportunités de contrôler le peuple chinois plutôt que de chercher des moyens de soutenir et de libérer le potentiel de leurs citoyens.

“Ils voient les nations soit comme des adversaires potentiels, soit comme des États clients potentiels, à menacer, à soudoyer ou à contraindre.

“Mais sous-jacent à cette conviction se cache un sentiment de peur – peur de ses propres citoyens, de la liberté d’expression, du libre-échange, des normes technologiques ouvertes et des alliances – tout l’ordre démocratique ouvert et le système international fondé sur des règles.

“Il n’est pas surprenant qu’alors que la nation chinoise s’est efforcée de construire son économie avancée, le Parti (communiste chinois) ait utilisé ses ressources pour mettre en œuvre des lois draconiennes sur la sécurité nationale, une culture de la surveillance et l’utilisation de plus en plus agressive de la puissance militaire.

“Et nous voyons cette peur se manifester à travers la manipulation des écosystèmes technologiques qui sous-tendent notre vie quotidienne – de la surveillance de ses propres citoyens et de la restriction de la liberté d’expression à l’influence des systèmes financiers et de nouveaux domaines.”