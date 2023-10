WASHINGTON — Un rapport du Pentagone sur la puissance militaire de la Chine indique que Pékin dépasse les projections précédentes quant à la rapidité avec laquelle il renforce son arsenal d’armes nucléaires et qu’il tire « presque certainement » les leçons de la guerre russe en Ukraine sur ce à quoi pourrait ressembler un conflit autour de Taiwan.

Le rapport publié jeudi prévient également que la Chine pourrait développer un nouveau système de missiles intercontinentaux utilisant des armes conventionnelles qui, s’il était déployé, permettrait à Pékin « de menacer de frappes conventionnelles contre des cibles sur la zone continentale des États-Unis, à Hawaï et en Alaska ».

Le rapport sur la Chine intervient un mois avant une réunion prévue entre le dirigeant chinois Xi Jinping et le président Joe Biden en marge du sommet de la Coopération économique Asie-Pacifique qui se tiendra le mois prochain à San Francisco.

Le rapport annuel, exigé par le Congrès, est l’un des moyens par lesquels le Pentagone mesure les capacités militaires croissantes de la Chine, que le gouvernement américain considère comme sa principale menace dans la région et le principal défi de sécurité à long terme pour l’Amérique.

Mais après les attaques du Hamas contre Israël le 7 octobre, les États-Unis ont été contraints de se concentrer à nouveau sur le Moyen-Orient, au lieu de se tourner vers le Pacifique, largement promu, pour contrer la croissance chinoise. Les États-Unis acheminent des armes vers Israël tout en continuant à soutenir et à livrer des munitions à l’Ukraine dans sa lutte de 20 mois pour repousser l’invasion russe.

Pourtant, la stratégie de défense nationale du Pentagone est façonnée autour du fait que la Chine demeure le plus grand défi de sécurité pour les États-Unis, et que la menace de Pékin déterminera la manière dont l’armée américaine sera équipée et façonnée pour l’avenir.

Le rapport du Pentagone s’appuie sur l’avertissement militaire de l’année dernière selon lequel la Chine accroîtrait sa force nucléaire beaucoup plus rapidement que ne l’avaient prédit les responsables américains, soulignant une accumulation large et accélérée de puissance militaire destinée à permettre à Pékin d’égaler ou de dépasser la puissance mondiale américaine d’ici le milieu du siècle.

Le rapport de l’année dernière avertissait que Pékin modernisait rapidement sa force nucléaire et était en passe de presque quadrupler le nombre d’ogives nucléaires dont il dispose, pour le porter à 1 500 d’ici 2035. Les États-Unis possèdent 3 750 ogives nucléaires actives.

Le rapport de 2023 révèle que Pékin est en passe de déployer plus de 1 000 ogives nucléaires d’ici 2030, poursuivant ainsi une modernisation rapide visant à atteindre l’objectif de Xi de disposer d’une armée de « classe mondiale » d’ici 2049.

Après le rapport précédent, la Chine avait accusé les États-Unis d’exacerber les tensions et Pékin a déclaré qu’il était toujours attaché à une politique de « non-utilisation en premier » des armes nucléaires.

Les États-Unis n’adhèrent pas à une politique de « non-utilisation en premier » et affirment que les armes nucléaires ne seraient utilisées que dans des « circonstances extrêmes ».

Le rapport indique que la Chine intensifie la pression militaire, diplomatique et économique non seulement sur Taiwan mais également sur tous ses voisins régionaux pour repousser ce qu’elle considère comme les efforts américains pour contenir sa montée en puissance. La pression exercée contre Taipei comprend des survols de missiles balistiques, des incursions accrues d’avions de guerre dans sa zone de défense internationale et un exercice militaire à grande échelle en août dernier qui a encerclé Taiwan.

Pékin s’est engagé à mettre Taiwan sous son contrôle, par la force si nécessaire. Xi a donné à son armée jusqu’en 2027 pour développer la capacité militaire nécessaire pour reprendre la démocratie insulaire autonome que le Parti communiste revendique comme son propre territoire.

Les États-Unis ont engagé des milliards de dollars en armes militaires à Taiwan pour renforcer ses défenses et l’aider à repousser toute attaque potentielle.

Mais la Chine a également consacré des milliards à son armée. Selon les chiffres du budget public, les dépenses militaires de la Chine pour 2023 ont augmenté de 7,2 % pour atteindre 1 580 milliards de yuans (216 milliards de dollars), dépassant ainsi sa croissance économique. Les responsables américains affirment que le chiffre réel pourrait être bien plus élevé. Pékin affirme mettre en œuvre une politique militaire défensive pour protéger les intérêts du pays.

Le rapport note également que la Chine a accru son harcèlement contre les avions de guerre américains volant dans l’espace aérien international de la région et a enregistré plus de 180 cas où des avions chinois ont intercepté de manière agressive des vols militaires américains.

Le rapport se concentre sur les activités de la Chine en 2022, mais s’intéresse également au survol américain des avions chinois. ballon espion et comment le manque de communication entre les deux armées a accru le risque d’escalade. Il n’inclut pas la dernière guerre entre Israël et le Hamas, mais il révèle que Pékin utilise ce qu’il a appris de la guerre entre la Russie et l’Ukraine. La Chine, dit-il, travaille à l’autosuffisance industrielle et économique après avoir constaté l’impact des sanctions occidentales contre Moscou.

L’invasion de l’Ukraine par la Russie « a présenté un défi majeur et inattendu » pour la Chine, indique le rapport, l’obligeant à mesurer ses relations et son soutien matériel à la Russie à l’aune des « coûts économiques ou de réputation » qu’elle pourrait encourir et qui l’empêcheraient d’atteindre son objectif global de devenir un pays plus puissant. une puissance nationale.