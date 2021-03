La Chine «  constructeur de la paix mondiale  », déclare Pékin après que Blinken l’a qualifié de «  plus grand test géopolitique du 21e siècle  »

Pékin a rejeté la suggestion de Washington selon laquelle la Chine est un «test géopolitique» pour les États-Unis, mais a déclaré qu’il était inévitable que les deux nations, avec leurs histoires, cultures et systèmes politiques différents, soient en désaccord sur certaines questions.

«La clé est de se respecter les uns les autres, de se traiter comme des égaux, de bien les gérer et de les gérer de manière constructive. Le dialogue vaut mieux que la confrontation », Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Wang Wenbin, a déclaré jeudi.

Le porte-parole a soutenu que «La Chine a toujours été un bâtisseur de la paix mondiale» et un contributeur positif au développement mondial, appelant les autres nations à considérer l’adhésion de Pékin comme une opportunité et non comme un défi.

«On espère que les États-Unis verront la Chine et les relations sino-américaines d’une manière objective et rationnelle, se conformeront à la tendance de l’époque et abandonneront la pensée obsolète à somme nulle». Wang a ajouté en réitérant la position de Pékin sur les questions liées au Xinjiang et à Hong Kong et en exigeant que Washington s’abstienne de s’ingérer dans leurs affaires internes.

Aussi sur rt.com Un tribunal chinois déclare que l’homosexualité peut être considérée comme un TROUBLE MENTAL après qu’un ancien élève a porté plainte sur la définition d’un manuel

Mercredi, le secrétaire d’État américain Antony Blinken a affirmé que la Chine représentait «le plus grand test géopolitique américain du 21e siècle», ajoutant que la nation émergente de la superpuissance était le seul pays suffisamment puissant pour mettre en péril l’ordre international actuel.

«Nos relations avec la Chine seront compétitives quand elles le devraient, collaboratives quand elles le pourront et contradictoires quand elles le doivent. Et nous engagerons la Chine en position de force », Blinken a déclaré dans un discours adressé au département d’État.

Les relations sino-américaines se sont intensifiées sous l’administration Trump et continuent de se détériorer au milieu des critiques occidentales croissantes des affaires intérieures chinoises, notamment des violations présumées des droits de l’homme au Xinjiang et à Hong Kong, ce que la Chine nie fermement.

Vous aimez cette histoire? Partagez le avec un ami!