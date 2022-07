La Chine considérait autrefois l’Europe comme un contrepoids à la puissance américaine. Maintenant les liens sont au plus bas

Huit ans plus tard, l’optimisme de cette période s’est effondré, les relations entre la Chine et l’Union européenne atteignant ce que les analystes appellent un point bas des dernières décennies.

L’inquiétude des Européens concernant les ambitions mondiales de la Chine et son bilan en matière de droits de l’homme, les tensions américano-chinoises, les sanctions réciproques et, maintenant, la guerre de la Russie en Ukraine – dont Pékin semble avoir sous-estimé ou écarté l’impact sur les relations Chine-UE – ont tous amené leurs relations au plus bas.

Ce changement est l’aboutissement d’une série d’étapes au cours desquelles Pékin a peut-être parfois sous-estimé à quel point il repoussait l’Europe, mais semblait également prêt à payer ce prix.

Mais c’est un coup dur pour la vision idéale de Pékin : une Europe avec des liens solides avec la Chine qui contrebalance la puissance et la posture américaines.

“La Chine et l’UE devraient agir comme deux forces majeures pour maintenir la paix mondiale et compenser les incertitudes du paysage international”, a déclaré Xi aux dirigeants européens lors d’un sommet en avril, les exhortant à rejeter “la mentalité de bloc rival”.

Mais ces mots ont semblé tomber à plat avec la partie européenne, qui s’est plutôt concentrée sur la pression sur la Chine pour aider à négocier la paix en Ukraine. “Le dialogue était tout sauf un dialogue. En tout cas, c’était un dialogue de sourds”, a déclaré par la suite le chef des affaires étrangères de l’UE, Josep Borrell.

Spirale descendante

Pékin avait soigneusement élaboré ses relations en Europe au cours des dernières décennies – en créant un sommet annuel dédié avec les pays d’Europe centrale et orientale et en cherchant des percées pour son initiative d’infrastructure Ceinture et Route, qui a obtenu le soutien d’un membre du G7 lorsque l’Italie a signé en 2019.

Les inquiétudes des États-Unis concernant les risques de collaboration avec la Chine ont trouvé un écho en Europe. Et les nations européennes elles-mêmes regardaient la Chine de Xi s’affirmer de plus en plus dans sa politique étrangère, du ton combatif de ses diplomates “guerriers loups” à l’établissement d’une base navale en Afrique, en passant par l’agressivité croissante dans la mer de Chine méridionale et envers Taïwan, et le ciblant des entreprises ou des pays qui ont manqué à sa ligne sur des questions brûlantes.

Les allégations de violations majeures des droits de l’homme dans la région du Xinjiang, dans le nord-ouest de la Chine, et son démantèlement de la société civile à Hong Kong ont également joué un rôle dans le changement des perceptions européennes, selon les analystes. Les autorités chinoises ont qualifié de “fabrications” les allégations selon lesquelles il détenait plus d’un million d’Ouïghours et d’autres minorités musulmanes dans des camps d’internement au Xinjiang, et ont critiqué la discussion de ces questions comme une “ingérence” dans ses affaires intérieures.

L’UE a déclaré la Chine « rivale systémique » en 2019 et les liens ont continué à s’effilocher depuis.

“La Chine demande maintenant au reste du monde de lui rendre hommage et de reconnaître les positions prises par la Chine, sans trop se soucier de ce que les autres peuvent penser”, a déclaré Steve Tsang, directeur du SOAS China Institute de l’Université de Londres.

Cette approche a amené les démocraties occidentales « à abandonner la politique de plusieurs décennies consistant à aider la Chine à se moderniser et à se développer dans l’espoir qu’une plus grande intégration économique encouragera la Chine à devenir un acteur responsable dans les affaires mondiales », a déclaré Tsang.

Avantage économique

La Chine était le troisième plus grand marché d’exportation pour les produits européens et la plus grande source de produits entrant en Europe l’année dernière, mais les frictions ont pesé sur les relations économiques entre l’UE et Pékin.

Plus tôt cette année, un différend entre la Chine et la Lituanie a poussé l’UE à porter plainte devant l’OMC. Il a accusé Pékin de “pratiques commerciales discriminatoires contre la Lituanie” en représailles à ce que Pékin considère comme une violation par l’État balte de son principe “Une Chine”, par lequel il revendique l’autonomie de Taiwan comme son territoire souverain.

La plus grande perte financière a été l’accord commercial tant attendu entre l’UE et la Chine, qui a été bloqué l’année dernière après avoir été pris entre deux feux lors d’un échange de sanctions. Pékin a imposé des sanctions aux législateurs et organes de l’UE, aux groupes de réflexion européens et aux universitaires indépendants après que l’UE a sanctionné quatre responsables chinois pour des abus présumés au Xinjiang.

Mais les dégâts étaient plus importants que le simple accord.

“Cette réaction excessive (de Pékin) n’était pas une sage décision”, a déclaré Ingrid d’Hooghe, chercheuse associée au groupe de réflexion néerlandais Clingendael, soulignant l’effet néfaste sur l’opinion publique.

“La stratégie de la Chine envers l’Europe était en train de s’effondrer et elle n’a apparemment pas compris que toutes ces actions – les sanctions trop réactives, la diplomatie coercitive – ont finalement joué contre les objectifs diplomatiques de la Chine … et ont également rapproché l’Europe des États-Unis. États », a-t-elle déclaré.

Bien que ces actions aient pu pousser un changement dans la pensée européenne avec des conséquences économiques claires, elles se sont ajoutées pour le ministère des Affaires étrangères de Pékin, selon Henry Gao, professeur à la Yong Pung How School of Law de l’Université de gestion de Singapour.

“Pour eux, la relation froide est un prix nécessaire et il est plus important de faire valoir des arguments politiques”, a-t-il déclaré.

Angle mort?

Ce sont les calculs les plus récents de la Chine sur la manière de répondre à la guerre de la Russie en Ukraine qui pourraient s’avérer les plus coûteux en ce qui concerne les relations européennes.

Alors que les pays européens et les États-Unis s’unissaient pour soutenir l’Ukraine, la Chine a refusé de condamner la guerre, renforçant plutôt ses relations avec la Russie et rejoignant le Kremlin en pointant du doigt les États-Unis et l’OTAN.

Selon Li Mingjiang, professeur agrégé et titulaire de la chaire de prévôté en relations internationales à la S. Rajaratnam School of International Studies de l’Université technologique de Nanyang à Singapour, il y avait des analystes politiques de premier plan en Chine qui comprenaient les conséquences négatives que la position de la Chine aurait sur ses relations européennes. Mais cette évaluation a peut-être été “sous-estimée” par les décideurs, a déclaré Li.

Les calculs sur l’importance géopolitique des liens avec la Russie, ainsi que sur le lien étroit entre Xi et le président russe Vladimir Poutine, ont également probablement porté leurs fruits, a-t-il ajouté.

“C’est un dilemme vraiment énorme pour la Chine (…) et ils ne pouvaient pas se permettre des conséquences négatives majeures sur le partenariat stratégique sino-russe. Cet impératif a vraiment prévalu”, a déclaré Li.

Il y a eu une reconnaissance de la myopie de la Chine parmi les universitaires du continent,

Chen Dingding, directeur fondateur du groupe de réflexion Intellisia Institute à Guangzhou, a écrit dans un article co-écrit dans The Diplomat, que les risques de la guerre en Ukraine ne sont “pas pleinement compris en Chine”, où les responsables et les universitaires n’avaient pas reconnu le ” choc” que la mort et la destruction en Ukraine apporteraient aux Européens.

“La proximité géographique et émotionnelle de la guerre changera fondamentalement les sentiments européens envers la sécurité commune, les dépendances économiques et la souveraineté nationale pour les années à venir”, ont écrit Chen et son groupe international de coauteurs.

Cependant, des voix fortes dans de nombreux pays continuent de préconiser une approche équilibrée de la Chine, selon d’Hooghe. L’avenir n’apportera peut-être pas un découplage, a-t-elle déclaré, mais plutôt un recalibrage au sein de l’Europe de la manière de collaborer avec la Chine tout en gardant un œil sur la sécurité et l’équilibre.

“Mais en ce moment – et c’est également vrai avec la relation européenne avec la Russie – les considérations normatives semblent peser plus lourd que les intérêts économiques”, a-t-elle déclaré.