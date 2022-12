La Chine conseille aux citoyens afghans de partir “dès que possible” après l’attentat à la bombe contre un hôtel à Kaboul

La Chine a conseillé mardi à ses citoyens en Afghanistan de quitter le pays « dès que possible », à la suite d’une attaque coordonnée par des militants de l’État islamique la veille contre un hôtel appartenant à des Chinois au cœur de Kaboul.

Le conseil chinois semble être un revers pour les dirigeants talibans afghans qui recherchent des investissements étrangers dans l’espoir d’arrêter la spirale descendante de l’économie afghane depuis leur prise de contrôle du pays il y a plus d’un an.

Le groupe militant État islamique – un rival clé des talibans – a revendiqué l’attaque de lundi après-midi contre l’hôtel Kabul Longan, qui a fait trois morts et au moins deux clients de l’hôtel blessés alors qu’ils tentaient de s’échapper en sautant par la fenêtre.

Des panaches de fumée se sont élevés du bâtiment de 10 étages dans le quartier central de Shar-e Naw, selon des images publiées sur les réseaux sociaux au fur et à mesure que l’attaque se déroulait. Les habitants ont signalé des explosions et des coups de feu.

Les forces talibanes se sont précipitées dans la région et ont bloqué toutes les routes menant au site. Khalid Zadran, le porte-parole nommé par les talibans du chef de la police de Kaboul, a déclaré que l’attaque avait duré plusieurs heures, suivie d’une opération de nettoyage.

UN HÔTEL DANS LA CAPITOLE DE L’AFGHANISTAN ATTAQUÉ, 21 MORTS SIGNALÉS

Mardi, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Wang Wenbin, a qualifié l’attaque de “nature flagrante” et a déclaré que la Chine était “profondément choquée”.

Pékin a exigé une “enquête approfondie” et a exhorté le gouvernement taliban “à prendre des mesures résolues et fortes pour assurer la sécurité des citoyens, des institutions et des projets chinois en Afghanistan”, a déclaré M. Wang.

L’ambassade de Chine à Kaboul a envoyé son équipe sur place pour aider au sauvetage, au traitement et à l’hébergement des victimes de l’attaque, a ajouté M. Wang.

“Compte tenu de la situation sécuritaire actuelle en Afghanistan, le ministère des Affaires étrangères a de nouveau conseillé aux citoyens et institutions chinois en Afghanistan d’évacuer l’Afghanistan dès que possible”, a déclaré M. Wang.

Les talibans ont balayé le pays en août 2021, prenant le pouvoir alors que les forces américaines et de l’OTAN en étaient aux dernières semaines de leur retrait définitif d’Afghanistan après 20 ans de guerre.

Depuis leur prise de contrôle, la communauté internationale a hésité à accorder une reconnaissance officielle aux anciens insurgés qui ont rompu leurs promesses de poursuivre une voie plus modérée, notamment en rouvrant les écoles aux filles au-delà de la sixième année et en protégeant les droits des minorités.

HÔTEL BARON EN AFGHANISTAN : CE QUE NOUS SAVONS

Le gouvernement taliban a également récemment fait des déclarations disant qu’il avait l’intention de mettre en œuvre la loi islamique, ou charia, comme il l’a fait lorsque les talibans dirigeaient l’Afghanistan à la fin des années 1990. Au cours des dernières semaines, les talibans ont procédé à plusieurs reprises à des exécutions et à des flagellations publiques de personnes condamnées par des tribunaux talibans pour des crimes tels que le meurtre et l’adultère.

La Chine a des intérêts économiques et miniers dans le pays, bien que ceux qui connaissent les discussions passées entre les talibans et les responsables chinois disent que Pékin veut que les talibans s’engagent à empêcher les opposants ouïghours de la Chine d’établir des opérations en Afghanistan.

Les entreprises chinoises, fortement soutenues par le gouvernement, ont provisoirement cherché à saisir les opportunités d’exploitation des vastes gisements de ressources non exploités de l’Afghanistan, en particulier la mine de Mes Aynak, censée détenir le plus grand gisement de cuivre au monde.

En octobre, le porte-parole du gouvernement nommé par les talibans, Zabihullah Mujahid, a souligné que la Chine était un élément clé du développement économique de l’Afghanistan. La Chine a également révélé ses aspirations à jouer un rôle de premier plan en Afghanistan après le retrait des forces américaines. Lors d’une conférence régionale, le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a récemment appelé les États-Unis à dégeler les avoirs afghans détenus à l’étranger et à mettre fin aux sanctions contre le gouvernement taliban.

Il n’y avait aucune information sur l’identité des invités chinois blessés à l’hôtel de Kaboul ou sur ce qu’ils faisaient en Afghanistan.

Le communiqué de l’EI, diffusé par l’une des chaînes militantes Telegram utilisées par le groupe, indique que deux de ses membres ont ciblé l’hôtel parce qu’il est fréquenté par des diplomates et appartient à la “Chine communiste”.

Il a en outre affirmé que les assaillants de l’EI avaient fait exploser deux sacs contenant des explosifs qui avaient été laissés plus tôt dans l’hôtel, dont un dans le hall principal, et avaient incendié une partie de l’hôtel. Le groupe militant n’a fourni aucune preuve de ses affirmations.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Il y avait des rapports contradictoires quant au nombre de victimes. Les responsables talibans ont déclaré que trois assaillants avaient été tués ; Selon l’EI, seuls deux de ses membres ont participé à l’attaque, les identifiant par leur nom et affichant leurs photographies. Selon Mujahid, le porte-parole du gouvernement taliban, deux résidents étrangers ont été blessés en sautant par les fenêtres de l’hôtel.

Cependant, l’hôpital d’urgence de Kaboul a déclaré lundi dans un tweet qu’il avait reçu 21 blessés, dont les corps de trois personnes.

L’affilié régional de l’EI – connu sous le nom d’État islamique dans la province de Khorasan – a multiplié ses attaques depuis la prise de contrôle de l’Afghanistan par les talibans en août 2021.