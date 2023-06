La Chine connaîtra le plus grand exode de millionnaires au monde cette année, selon une étude

Des invités sont vus au J Hotel situé dans la Shanghai Tower, à Shanghai, le 23 juin 2021. Hector Rétamal | AFP | Getty Images

La Chine, avec la deuxième économie mondiale et la deuxième population la plus élevée, connaîtra à nouveau le plus grand exode de millionnaires cette année, selon de nouvelles recherches. Selon un rapport du cabinet de conseil en migration d’investissement Henley & Partenairesla Chine devrait perdre le plus grand nombre de millionnaires en dollars cette année en raison de la migration, par rapport à tout autre pays. Les données de l’entreprise ont montré qu’un nombre net de 10 800 personnes fortunées ont émigré hors de Chine en 2022, et que 13 500 autres devraient partir cette année. Ce n’est pas un problème qui a commencé avec la pandémie de coronavirus et qui dure depuis 10 ans. La Chine a connu le plus grand départ de millionnaires chaque année au cours de la dernière décennie, ce qui a ralenti la croissance générale de la richesse dans le pays, a déclaré Andrew Amoils, responsable de la recherche au sein de la société mondiale de renseignement sur la richesse New World Wealth, qui a contribué à la création du rapport. déclaration. « Les récentes sorties de capitaux pourraient être plus dommageables que d’habitude. L’économie chinoise a connu une forte croissance de 2000 à 2017, mais la richesse et la croissance des millionnaires dans le pays ont été négligeables depuis lors (mesurées en dollars américains). »

Autres grands perdants

Après la Chine, Henley & Partners prévoit que l’Inde perdra 6 500 millionnaires nets cette année, soit une diminution nette de 1 000 par rapport aux millionnaires qui ont quitté le pays en 2022. « Une législation fiscale prohibitive associée à des règles alambiquées et complexes relatives aux envois de fonds sortants qui sont ouvertes à des interprétations erronées et à des abus, ne sont que quelques-uns des problèmes qui ont déclenché la tendance à la migration des investissements depuis l’Inde », a déclaré Sunita Singh-Dalal, partenaire de la richesse privée et family offices du cabinet d’avocats Hourani, dans le même rapport. Cependant, Amoils a souligné que ces sorties ne devraient pas être un sujet de préoccupation puisque « l’Inde produit beaucoup plus de nouveaux millionnaires qu’elle n’en perd à cause de la migration ». D’autres pays asiatiques devraient également voir des minaires quitter leur pays.

Hong Kong devrait perdre 1 000 millionnaires nets cette année, et la Corée du Sud et le Japon pourraient en perdre respectivement 800 et 300. Les rapports suggèrent que les habitants de Hong Kong ont quitté la ville en masse l’année dernière – en raison des restrictions de Covid-19 et de ce qu’ils considèrent comme une érosion des normes démocratiques. Malgré les troubles politiques et l’incertitude économique de la guerre de Moscou contre l’Ukraine, la Russie ne devrait perdre que 3 000 millionnaires nets cette année, une forte baisse par rapport à 8 500 en 2022. La Russie occupe la quatrième place du classement Henley & Partners, après le Royaume-Uni qui pourrait perdre 3 200 millionnaires nets cette année, soit le double de ce qu’il a perdu l’année précédente. « Le Brexit a rendu le Royaume-Uni moins hospitalier et accueillant pour les personnes fortunées. Il leur est désormais plus difficile de se déplacer entre le Royaume-Uni et les pays de l’UE », a déclaré Trevor Williams, professeur invité à l’Université de Derby et ancien économiste en chef à la Lloyds Bank. Commercial dit dans le rapport. « Les preuves montrent que la part du Royaume-Uni dans les investissements étrangers en Europe a diminué depuis qu’il a quitté l’UE, l’Allemagne et la France en bénéficiant. »

Les yeux fixés sur ces pays