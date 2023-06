La Chine, confrontée à des défauts de paiement, pèse les renflouements contre l’instabilité sociale

Commentez cette histoire Commentaire

Dans la ville de Wuhan, dans le centre de la Chine, une annonce d’une page entière dans un journal appelait les entreprises qui devaient de l’argent au gouvernement de la ville. Il y a eu des rapports – rapidement démentis – d’un prêt de 11 heures à l’autorité locale du sud-ouest de Kunming afin qu’elle puisse effectuer des remboursements d’obligations. Et puis sont venues les plaintes des habitants de Nanning, une ville située près de la frontière entre la Chine et le Vietnam, concernant la mise aux enchères d’un parking public comme moyen d’obtenir de nouveaux prêts.

Dans toute la Chine, les gouvernements locaux, dont les bilans sont depuis longtemps précaires, ont du mal à rembourser des dettes estimées à 23 000 milliards de dollars.

Non seulement les villes doivent rattraper près de trois ans de dépenses pour des mesures «zéro covid» coûteuses, mais elles doivent également faire face à un ralentissement de l’immobilier, à la lenteur des ventes de terrains – une source principale de leurs revenus – et à un plus faible que prévu reprise économique, ce qui signifie une baisse des recettes fiscales.

Maintenant qu’ils ont du mal à rembourser ces dettes, les gouvernements locaux se débattent pour trouver de l’argent. Et cela se ressent sur le terrain.

Les enseignants disent qu’ils ne sont pas payés. Les automobilistes disent qu’ils paient plus pour se garer. De plus en plus de villes vendent même aux enchères des services publics comme les repas scolaires, les vélos partagés et les droits d’exploitation pour les étals des vendeurs et les chariots touristiques.

Au fur et à mesure que la situation s’aggrave, les appels au gouvernement central pour qu’il intervienne pour désamorcer la situation se multiplient. Mais les décideurs politiques de Pékin sont confrontés à un dilemme, selon les analystes.

S’ils interviennent trop tôt ou avec trop de soutien, ils risquent de saper les tentatives d’amélioration de la responsabilité budgétaire. Mais faire trop peu ou attendre trop longtemps pourrait entraîner des défauts de paiement avec des implications étendues pour l’économie chinoise déjà en ralentissement.

Une crise en spirale pourrait gravement aggraver ce ralentissement et saper les promesses du Parti communiste chinois et de son chef suprême, Xi Jinping, d’élever le niveau de vie et ce qu’il appelle la « prospérité commune » et de lutter contre les inégalités de revenus.

Les précédentes tentatives « sans enthousiasme » pour maîtriser les dettes des gouvernements locaux ont été « toujours annulées dès que les conséquences économiques ont commencé à se faire sentir », a déclaré Michael Pettis, chercheur principal basé à Pékin au Carnegie China Center. Mais parce que les niveaux d’endettement ont tellement augmenté pendant la pandémie, cette fois peut être différente. Pékin semble enfin « prendre au sérieux la maîtrise de la dette des gouvernements locaux cette année », a-t-il déclaré.

Même avant la pandémie, les économistes doutaient que la Chine puisse continuer à compter sur les dépenses d’infrastructure et de construction, alimentées par la dette, pour soutenir l’économie pendant les périodes difficiles.

Mais s’en tenir à la politique déclarée de Pékin de ne pas renflouer est également potentiellement risqué, car cela laisse certaines des parties les moins saines de l’économie avec des coûts en hausse, peu de revenus et peu de moyens d’emprunter plus d’argent.

« Le défi pour la Chine est que les entités gouvernementales qui ont le plus de dettes sont celles qui sont le moins en mesure de les rembourser », a déclaré Nicholas Borst, directeur de la recherche sur la Chine chez le conseiller en investissement Seafarer Capital Partners, faisant référence aux véhicules que les autorités utilisent pour emprunter de l’argent pour des projets immobiliers et d’infrastructure.

Alors que Pékin s’est montré habile à éviter les crises financières à grande échelle dans le passé, cela a souvent été réalisé en injectant simplement plus d’argent dans les infrastructures. La poursuite de cette approche devient de moins en moins efficace et pourrait même nuire à la santé à long terme de l’économie chinoise.

« Maintenant que les bilans de tant de gouvernements locaux sont alourdis par la dette, ils seront moins en mesure de répondre aux demandes de Pékin en matière de dépenses politiques », a déclaré Borst. Cela signifie que le gouvernement central disposera de moins d’outils pour relancer l’économie.

Le dirigeant chinois Xi se lance dans une refonte « intensive » alors qu’il cimente le pouvoir

Sans l’aide de Pékin, certains gouvernements ont renouvelé leurs prêts, tandis que d’autres proposent de nouvelles façons de réduire les dépenses, d’augmenter les revenus et d’obtenir de nouveaux prêts. Parfois, ils répercutent même les coûts sur les employés du gouvernement ou le grand public.

À Wuhan, où les coffres du gouvernement local ont été mis à rude épreuve par des verrouillages stricts et prolongés contre les coronavirus, les gestionnaires de fonds de la ville ont publié le mois dernier une annonce d’une page entière dans un journal d’État local exhortant 259 entreprises à rembourser « immédiatement » l’argent dû au gouvernement.

En 2019, Wuhan a dépensé 1,9 milliard de dollars pour la santé publique. Au cours des trois années suivantes, les dépenses de santé publique ont totalisé 11,6 milliards de dollars, principalement en raison des coûts de traitement et de confinement du virus.

Les habitants de Nanning, capitale de la province du Guangxi, se sont plaints de la flambée des prix du stationnement dans la rue et des frais de scooters et de vélos électriques depuis qu’une entreprise publique a obtenu les droits de gestion en 2018. L’entreprise a également contracté un prêt de 283 millions de dollars sur la base de ses projections. 25 ans de revenus, selon Caixin, un média financier chinois.

D’autres villes franchisent les services publics pour augmenter leurs revenus. En théorie, les accords devraient signifier de meilleurs services et plus de revenus, mais les critiques disent qu’ils peuvent signifier que les gens ordinaires paient deux fois : une fois en tant que taxes pour créer le service public, puis une seconde fois pour l’utiliser.

« Les routes urbaines sont construites avec des taxes payées par tout le monde, et les propriétaires de voitures paient également une taxe sur le carburant », a écrit une personne sur Weibo, l’équivalent chinois de Twitter, à propos de la controverse sur le stationnement de Nanning. « Pourquoi devrions-nous payer dans les parkings publics urbains ? »

La reprise économique de la Chine repose sur les consommateurs. Ils ne dépensent pas.

La pénurie de liquidités imminente a fait émerger des craintes frémissantes de réductions de salaires et d’avantages sociaux pour les emplois du secteur public. Dans la ville de Sanmenxia, ​​province du Henan, 34 enseignants ont publié une lettre ouverte disant qu’ils travaillaient depuis des années sans être payés. En réponse à un tollé en ligne, le bureau local de l’éducation a déclaré que le problème était dû à un changement de politique qui retardait le paiement des enseignants récemment transférés des écoles privées aux écoles publiques.

Pour certaines parties du pays, le problème semble être moins lié aux dépenses de covid et davantage aux problèmes systémiques résultant d’une frénésie de construction de plusieurs décennies.

Dans le sud-ouest de Kunming, secoué par de multiples scandales de corruption liés aux finances publiques ces dernières années, les autorités de la ville ont démenti la semaine dernière les «rumeurs» selon lesquelles ses véhicules de financement du gouvernement local avaient du mal à rembourser leurs dettes, après que les procès-verbaux d’une réunion interne auraient été diffusés en ligne.

Des dépenses somptueuses pour des ponts défiant la gravité et des milliers de kilomètres de routes dans le cadre des efforts visant à réduire la pauvreté dans les montagnes du Guizhou ont également poussé la province à rester à flot. Le bureau des finances de sa capitale, Guiyang, a déclaré ce mois-ci que « les moyens techniques de réduction de la dette ont été pratiquement épuisés », ajoutant que des dettes importantes dans certains districts signifiaient que « des risques peuvent survenir à tout moment », selon les médias chinois. Le rapport a ensuite été supprimé.