La Chine confirme que Xi participera aux réunions du G-20 et de l’APEC

BEIJING (AP) – La Chine a confirmé vendredi que le président Xi Jinping assistera à la fois à la réunion du Groupe des 20 pays industrialisés et au rassemblement des pays d’Asie-Pacifique ce mois-ci lors de son premier grand voyage à l’étranger depuis le début de la pandémie de COVID-19.

Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Zhao Lijian, a déclaré vendredi que Xi rencontrerait le président américain Joe Biden, le président français Emmanuel Macron et d’autres dirigeants en marge des sommets jumeaux, le G-20 arrivant en premier en Indonésie, suivi immédiatement du forum de coopération économique Asie-Pacifique. en Thaïlande.

Xi a largement évité les voyages à l’étranger depuis le début de l’épidémie tandis que la Chine adhère à sa politique stricte «zéro-COVID» imposant des verrouillages et des quarantaines.

Les réunions interviennent après que Xi a obtenu un troisième mandat de cinq ans à la tête du Parti communiste au pouvoir et au milieu de différends latents avec les États-Unis et d’autres sur des revendications commerciales et territoriales.

Les revendications concurrentes sur la mer de Chine méridionale ont également compliqué les relations de Pékin avec le Vietnam, les Philippines et d’autres acteurs régionaux.

The Associated Press