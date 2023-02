La Chine confirme que le ballon leur appartient, alors que le porte-parole affirme qu’il s’agit d’un dirigeable de recherche civile

La République populaire de Chine a confirmé vendredi que le ballon flottant au-dessus du nord des États-Unis est chinois.

La Chine a affirmé que le dirigeable est un engin de recherche civil qui a été emporté par les vents dominants et qu’elle regrette l’incident.

LE GOUVERNEMENT CANADIEN SURVEILLE ÉGALEMENT UN BALLON ESPION CHINOIS SUSPECTÉ, DIT QUE “LES CANADIENS SONT EN SÉCURITÉ”

“Le dirigeable vient de Chine. C’est un dirigeable civil utilisé à des fins de recherche, principalement météorologiques”, a confirmé vendredi un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères. “Affecté par les Westerlies et avec une capacité d’auto-direction limitée, le dirigeable a dévié loin de sa trajectoire prévue.”

Le porte-parole du Pentagone Brig. Le général Pat Ryder a déclaré lors d’un briefing jeudi après-midi que le gouvernement américain avait détecté un ballon de surveillance à haute altitude au-dessus du continent américain.

LA CHINE LANCE UNE ENQUÊTE SUR UN BALLON ESPION POSSIBLE VOLANT AU-DESSUS DES NOUS, DIT LE MINISTÈRE

“Le gouvernement des États-Unis a détecté et suit un ballon de surveillance à haute altitude qui se trouve actuellement au-dessus de la zone continentale des États-Unis”, a-t-il ajouté. Ryder a dit Jeudi. “Le gouvernement américain pour inclure Norad, continue de suivre et de surveiller ça de près. Le ballon se déplace actuellement à une altitude bien au-dessus du trafic aérien commercial et ne présente pas de menace militaire ou physique pour les personnes au sol.

Il a poursuivi : « Des cas de ce type d’activité de ballons ont déjà été observés au cours des dernières années. Une fois le ballon détecté, le gouvernement américain a agi immédiatement pour se protéger contre la collecte d’informations sensibles.

Le communiqué poursuit : “La partie chinoise regrette l’entrée involontaire du dirigeable dans l’espace aérien américain en raison d’un cas de force majeure. La partie chinoise continuera à communiquer avec la partie américaine et gérera correctement cette situation inattendue causée par un cas de force majeure”.

Un haut responsable américain bien placé a déclaré à Fox News que le gouvernement suivait le ballon depuis “un certain temps” et a déclaré qu’il était entré dans l’espace aérien américain il y a “quelques jours”.