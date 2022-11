La Chine confirme le premier décès de COVID-19 depuis mai alors que les autorités tentent de réprimer l’augmentation des cas

La Chine a confirmé son premier décès par COVID-19 en près de six mois alors que le pays fait face à une nouvelle flambée récente d’infections.

Dimanche, la Commission nationale chinoise de la santé a signalé le décès par COVID-19 d’un homme de 87 ans à Pékin. Le dernier décès signalé a eu lieu à Shanghai le 26 mai.

L’annonce de dimanche porte le nombre total de décès dus au COVID-19 en Chine à 5 227. C’est selon les chiffres officiels publiés par le parti communiste au pouvoir. Le nombre réel est probablement beaucoup plus élevé, étant donné la réputation invétérée du parti pour la manipulation des statistiques, le manque de contrôle extérieur et un critère subjectif pour déterminer les causes de décès.

Avec une population de 1,4 milliard d’habitants, la Chine n’a officiellement signalé que 286 197 cas depuis que le virus a été détecté pour la première fois à Wuhan fin 2019. Contrairement à d’autres pays, les décès de patients qui présentaient des symptômes de COVID-19 étaient souvent attribués à des conditions sous-jacentes telles que le diabète. ou une maladie cardiaque, masquant le nombre réel de décès dus au virus et conduisant presque certainement à un sous-dénombrement.

DEM SEN WARNER DIT ‘TRUMP AVAIT RAISON’ SUR L’INTERDICTION DU TIKTOK EN CHINE, AVERTIT LES PARENTS DE NE PAS LAISSER LES ENFANTS SUR APP

La Chine a annoncé dimanche 24 215 nouveaux cas détectés au cours des dernières 24 heures, la grande majorité d’entre eux étant asymptomatiques.

Alors que la Chine a un taux de vaccination global de plus de 92% après avoir reçu au moins une dose, ce nombre est considérablement plus faible chez les personnes âgées – en particulier celles de plus de 80 ans – où il tombe à seulement 65%. La commission n’a pas donné de détails sur le statut vaccinal du dernier décédé.

Cette vulnérabilité est considérée comme l’une des raisons pour lesquelles la Chine a pour la plupart gardé ses frontières fermées et s’en tient à sa politique rigide “zéro-COVID” qui vise à éliminer les infections par des verrouillages, des quarantaines, la recherche de cas et des tests de masse, malgré l’impact sur la vie normale et l’économie et la montée de la colère du public contre les autorités.

Près de trois ans après le début de la pandémie, alors que le reste du monde s’est largement ouvert et que l’impact sur l’économie chinoise augmente, Pékin a pour la plupart maintenu ses frontières fermées et découragé les voyages même à l’intérieur du pays.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Dans la capitale Pékin, les habitants ont été invités à ne pas se déplacer entre les quartiers de la ville, et un grand nombre de restaurants, magasins, centres commerciaux, immeubles de bureaux et immeubles d’appartements ont été fermés ou isolés. Les écoles locales et internationales des districts urbains de la ville de 21 millions d’habitants ont été mises en ligne.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.