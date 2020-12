Zhang, une ancienne avocate devenue militante, s’est rendue à Wuhan en février, où elle a filmé des hôpitaux, des quartiers et des centres communautaires débordés, offrant une rare fenêtre sur la ville fermée. Dans ses rapports critiques, le gouvernement est accusé de supprimer la voix des citoyens ordinaires et de ne pas informer les habitants de la réalité de la situation, contrairement à la couverture optimiste des médias d’État, l’une des rares sources d’information. Zhang a été détenu en mai.

Les autorités chinoises tiennent souvent des procès sensibles impliquant des défenseurs des droits humains pendant la période des fêtes, alors qu’une grande partie du monde est distrait. La procédure, parfois annoncée à la dernière minute, est presque toujours tenue secrète. Dans un autre cas de ce genre, 10 des soi-disant manifestants « Hong Kong 12 » qui ont été surpris en mer en train de fuir la répression dans leur ville devaient se retrouver à Shenzhen lundi.

Au cours de la procédure de Zhang lundi, que les défenseurs des droits ont considéré comme un simple procès-spectacle, l’activiste a eu l’occasion de s’exprimer.

«Le gouvernement ne devrait pas censurer les discours de ses citoyens», a-t-elle déclaré, selon son avocat, Zhang Keke.

Les groupes de défense des droits humains et les amis de Zhang sont particulièrement préoccupés par sa santé en détention. Elle est en grève de la faim depuis juin et a été nourrie de force par un tube et placée de force. Selon son avocat, elle s’est engagée à poursuivre sa grève de la faim, malgré les appels de sa famille et d’amis. Les avocats disent qu’elle a été durement traitée pour avoir refusé de coopérer ou d’admettre sa culpabilité.

Zhang est l’un des nombreux journalistes citoyens détenus pour avoir rapporté Wuhan, mais le premier à être condamné à l’emprisonnement. Son verdict intervient lors d’une mission en Chine dirigée par l’Organisation mondiale de la santé pour enquêter sur les origines du virus, un sujet politiquement chargé alors que l’administration Trump et d’autres critiques disent que Pékin devrait assumer la responsabilité de la pandémie qui est maintenant plus que 1,7 million. vies.

«Cela montre que nous ne connaîtrons jamais la vérité sur la pandémie», a déclaré Leo Lan, un chercheur et un défenseur des défenseurs des droits humains chinois. « La punition sévère de Zhang Zhan aura un effet dissuasif et fera taire les autres qui ont été témoins de ce qui s’est passé à Wuhan plus tôt cette année. »

Devant le tribunal populaire du nouveau district de Shanghai Pudong où Zhang était jugé, la police a poussé les journalistes et les partisans loin du bâtiment, détention d’au moins neuf personnes. Sur les réseaux sociaux, des militants ont publié des photos de Zhang et des pancartes sur lesquelles on pouvait lire « Zhang Zhan non coupable », appelant la communauté internationale à prêter attention à son cas.

«Traiter avec Wuhan est très délicat. De nombreuses personnes en Chine sont toujours très en colère contre la dissimulation initiale et la minimisation », a déclaré Yaqiu Wang, chercheuse sur la Chine à Human Rights Watch.

Par ailleurs, des militants des droits de l’homme et des avocats ont averti que les 12 résidents de Hong Kong, âgés de 16 à 33 ans, détenus au secret à Shenzhen au cours des quatre derniers mois risquaient d’être torturés et étaient presque certainement condamnés par le système judiciaire politisé du continent. .

Le groupe a été pris dans les eaux chinoises en août alors qu’il tentait de s’échapper vers Taiwan en hors-bord après l’introduction d’une loi draconienne sur la sécurité nationale dans leur ville.

Leurs familles n’ont été informées de l’audience que vendredi. Huit des membres du groupe ont été accusés d’avoir franchi illégalement la frontière chinoise, tandis que deux ont été accusés d’avoir organisé la violation de la frontière. Deux mineurs du groupe sont jugés lors d’une audience distincte.

Les familles des Hongkongais détenus n’ont pas pu assister au procès et ont demandé que les débats soient retransmis en direct et que les gouvernements étrangers envoient des envoyés.

«En gardant le procès des 12 dans le secret et en empêchant les médias et les familles d’y assister, les autorités chinoises ignorent les droits humains fondamentaux et violent le principe du« rayon de soleil du pouvoir judiciaire »selon lequel les promouvoir », a indiqué une lettre des familles publiée dimanche.

Des barricades bordaient le palais de justice de Shenzhen lundi, où des diplomates étrangers des États-Unis, de Grande-Bretagne, d’Australie, du Canada, du Portugal et d’autres pays ont été empêchés d’entrer.