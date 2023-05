La Chine condamne un citoyen américain de 78 ans à la prison à vie pour espionnage

BEIJING (AP) – La Chine a condamné lundi un citoyen américain de 78 ans à la prison à vie pour espionnage, dans une affaire qui pourrait aggraver la détérioration des relations entre Pékin et Washington ces dernières années.

Les détails des accusations portées contre John Shing-Wan Leung, qui détient également la résidence permanente à Hong Kong, n’ont pas été rendus publics.

Leung a été arrêté le 15 avril 2021 par le bureau local de l’agence de contre-espionnage chinoise dans la ville de Suzhou, dans le sud-est du pays, selon un communiqué publié par le tribunal intermédiaire de la ville sur son site de médias sociaux. Sa détention est intervenue après que la Chine a fermé ses frontières et imposé des restrictions strictes sur les voyages intérieurs et des contrôles sociaux pour lutter contre la propagation du COVID-19.

Ces enquêtes et procès se déroulent à huis clos et peu d’informations sont généralement publiées, à part de vagues accusations d’infiltration, de collecte de secrets et de menace à la sécurité de l’État.

Les relations entre Washington et Pékin sont au plus bas depuis des décennies au milieu des différends commerciaux, technologiques, des droits de l’homme et de l’approche de plus en plus agressive de la Chine à l’égard de ses revendications territoriales impliquant l’autonomie gouvernementale de Taiwan et de la mer de Chine méridionale. Les visites gouvernementales de haut niveau ont été suspendues et les entreprises américaines retardent des investissements majeurs au milieu des messages mitigés de Pékin.

La condamnation intervient alors que le président américain Joe Biden se rend à Hiroshima, au Japon, pour le sommet du Groupe des sept grandes nations industrielles, suivi d’une visite en Papouasie-Nouvelle-Guinée, une nation insulaire du Pacifique dans une région où la Chine a cherché à accroître son économie, influence militaire et diplomatique. Après les gains de Pékin dans la région, les États-Unis et leurs partenaires d’Asie-Pacifique ont renforcé leur présence régionale, offrant des investissements et un soutien financier rivalisant avec ceux fournis par la Chine.

Aujourd’hui deuxième économie mondiale, la Chine étend son empreinte dans les ports, les chemins de fer et d’autres infrastructures de l’Europe à l’Asie du Sud-Est et au-delà.

Bien que le tribunal de Suzhou n’ait fourni aucune indication d’un lien avec les relations sino-américaines dans leur ensemble, les accusations d’espionnage sont très sélectives et les preuves à l’appui ne sont pas publiées. C’est une pratique courante dans la plupart des pays, qui souhaitent sécuriser leurs connexions personnelles, leurs réseaux et l’accès à l’information.

Cependant, le système politique autoritaire de la Chine et le contrôle absolu du Parti communiste au pouvoir sur les questions juridiques, la société civile et la liberté d’information préviennent les demandes d’informations supplémentaires, ainsi que les recours en justice.

L’ambassade des États-Unis à Pékin a déclaré qu’elle était au courant de l’affaire, mais n’a pas pu commenter davantage en raison de problèmes de confidentialité. « Le Département d’État n’a pas de plus grande priorité que la sûreté et la sécurité des citoyens américains à l’étranger », a déclaré l’ambassade dans le communiqué envoyé par courrier électronique.

Le gouvernement de Hong Kong, une ancienne colonie britannique revenue sous contrôle chinois en 1997, n’a donné aucune autre information sur la condamnation de Leung. Interrogé sur l’affaire lundi, le secrétaire à la Sécurité Chris Tang a déclaré que les autorités chinoises avaient signalé l’arrestation à la ville via un mécanisme de notification en 2021. Tang n’a fourni aucun autre détail sur l’affaire.

Lors de son retour en Chine, Hong Kong s’est vu promettre de conserver ses libertés financières, sociales et politiques, mais Pékin a essentiellement sabordé cet engagement depuis qu’il a réprimé les manifestants pro-démocratie et imposé une loi radicale sur la sécurité nationale en 2020.

Les agences chinoises de sécurité nationale ont également perquisitionné les bureaux de sociétés de conseil aux entreprises étrangères à Pékin et dans d’autres villes dans le cadre d’une répression contre les entreprises étrangères qui fournissent des données économiques sensibles.

Les entreprises étrangères opérant en Chine sont soumises à une pression croissante alors que le gouvernement de Xi Jinping renforce son contrôle sur l’économie. Cela contraste fortement avec les efforts visant à attirer les investisseurs étrangers après la levée des restrictions draconiennes liées à la pandémie de COVID-19 au début de l’année.

Les longues détentions provisoires ne sont pas inhabituelles en Chine et les procureurs disposent de larges pouvoirs pour détenir des personnes accusées dans des affaires de sécurité nationale, quel que soit leur statut de citoyen.

Deux sino-australiens, Cheng Lei, qui travaillait auparavant pour la chaîne de télévision publique chinoise, et l’écrivain Yang Jun, sont détenus depuis 2020 et 2019 respectivement sans avoir été informés de leur condamnation.

La suspicion du gouvernement est particulièrement concentrée sur les citoyens étrangers nés en Chine et les personnes de Taiwan et de Hong Kong, surtout s’ils ont des contacts politiques ou travaillent dans le milieu universitaire ou l’édition.

Sous Xi, le parti a lancé plusieurs campagnes contre ce qu’il appelle les efforts étrangers pour saboter son régime, sans montrer de preuves. Les universités ont reçu l’ordre de censurer les discussions sur les droits de l’homme, l’histoire chinoise moderne et les idées qui pourraient susciter des questions sur le contrôle total du Parti communiste.

Le gouvernement de Xi a également adopté une ligne dure en matière de relations étrangères, ordonnant plus récemment de quitter un diplomate canadien en représailles à l’expulsion par Ottawa d’un membre du personnel de l’ambassade de Chine accusé d’avoir menacé un membre du Parlement canadien et les membres de sa famille vivant à Hong Kong.

Cela cadre avec la position mondiale conflictuelle de Xi qui a vu la Chine s’associer à la Russie pour accuser l’Occident de provoquer l’invasion de l’Ukraine par Moscou et de chercher à renverser la domination libérale des affaires mondiales dirigée par les États-Unis.