La Chine a riposté aux États-Unis au sujet de nouvelles sanctions liées à la loi sur la sécurité nationale dans le territoire semi-autonome de Hong Kong.

En juin, Pékin a adopté la loi controversée pour imposer un contrôle plus strict à Hong Kong et empêcher toute influence politique étrangère.

L’ancienne colonie britannique a été renvoyée en Chine en 1997 avec la promesse qu’elle pourrait conserver une certaine autonomie relativement dans les systèmes juridiques et économiques pendant 50 ans.

La loi fait suite à des mois de troubles politiques et de manifestations anti-gouvernementales, appelant à l’indépendance de Hong Kong, qui a été fortement réprimée par les autorités.

Plusieurs principaux opposants au gouvernement ont été arrêtés, et quatre membres de l’opposition du Conseil législatif de Hong Kong ont été expulsés, tandis que d’autres défenseurs de la démocratie ont cherché l’exil en Europe.

Lundi, le département d’État américain a déclaré que les 14 fonctionnaires parlementaires chinois seraient interdits de se rendre ou d’accéder aux systèmes financiers aux États-Unis en raison de leurs actions à Hong Kong.

« L’assaut incessant de Pékin contre les processus démocratiques de Hong Kong a vidé son Conseil législatif, rendant le corps un tampon sans opposition significative », a déclaré le secrétaire d’État Mike Pompeo dans un communiqué.

Mardi, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Hua Chunying, a condamné les nouvelles sanctions et a déclaré que Pékin « prendra des contre-mesures résolues et énergiques et défendra résolument sa souveraineté, sa sécurité et ses intérêts de développement ».

Le ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré qu’il avait convoqué un haut diplomate américain pour qu’il exprime « une forte indignation et une forte condamnation ».

L’ambassade des États-Unis à Pékin a décrit la réunion comme une occasion d’exprimer ses inquiétudes concernant la loi sur la sécurité nationale.

« Pékin a utilisé la loi à plusieurs reprises pour supprimer la liberté d’expression et de réunion à Hong Kong et pour arrêter les résidents de Hong Kong qui ont exprimé pacifiquement leurs inquiétudes face à la politique oppressive de Pékin », a déclaré l’ambassade dans un communiqué.

La Chine a précédemment accusé les États-Unis de semer le chaos et le désordre à Hong Kong et d’entraver le développement de la Chine, une affirmation rejetée par les États-Unis.

Entre-temps, le haut représentant de l’Union européenne, Josep Borrell, a déclaré que le bloc ne prendrait plus de mesures contre la Chine malgré les inquiétudes.

« La situation à Hong Kong s’est aggravée et nous en sommes conscients », a déclaré Borrell à l’issue du Conseil Affaires étrangères de Bruxelles lundi.

« Cependant, nous ne pouvons pas exclure la possibilité que des mesures soient envisagées ultérieurement », a-t-il ajouté.

Lors du briefing quotidien de mardi, Hua Chunying a également condamné la vente d’équipements militaires américains avancés à Taiwan, d’une valeur d’environ 280 millions de dollars (231 millions d’euros).

Pékin a récemment accru la pression diplomatique sur Taiwan, une démocratie insulaire autonome que la Chine revendique comme son propre territoire, devant être annexée par la force si nécessaire.

Le gouvernement de Taiwan s’est félicité de la vente d’équipements militaires, déclarant que Washington honorait son engagement de renforcer les défenses de l’île.