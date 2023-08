La Chine condamne le « cybervol » américain

Les commentaires de Pékin interviennent quelques jours après que d’anciens responsables américains ont accusé la République populaire d’un piratage majeur sur Tokyo

Le gouvernement américain s’est engagé à grande échelle « cybervol » contre le Japon et d’autres pays d’Asie, a déclaré le ministère chinois des Affaires étrangères, exhortant Washington à suspendre son déploiement de « forces cybernétiques » autour du globe.

S’exprimant jeudi, le ministère a déclaré que les agences militaires et de renseignement américaines avaient développé des capacités de piratage dans les pays alliés sous le couvert de « coopération en matière de renforcement des capacités », mais ont plutôt utilisé cette présence pour « infiltrer les cybersystèmes de ces pays ».

Washington a réalisé « le vol informatique à grande échelle, systématique et aveugle contre d’autres pays dans le monde », a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Mao Ning. Elle a ajouté que le Pentagone cherchait à utiliser les voisins de Pékin comme un « Tremplin pour les cyber-attaques du gouvernement américain contre la Chine à leur insu. »

Le porte-parole a poursuivi en citant une publication Wikileaks de 2015 basée sur des documents de renseignement divulgués, qui a révélé que l’Agence de sécurité nationale (NSA) des États-Unis avait ciblé 35 individus et entités japonais, y compris de hauts responsables gouvernementaux et de grandes entreprises comme Mitsubishi. L’intrusion a été controversée, le vice-président de l’époque, Joe Biden, ayant ensuite été contraint de s’excuser auprès des responsables de Tokyo.

La déclaration du ministère fait suite à un article paru dans le Washington Post plus tôt cette semaine, qui accusait l’armée chinoise de pirater le système japonais « réseaux de défense sensibles » à l’automne 2020. Auparavant inédite, l’histoire s’appuyait sur plusieurs anciens responsables américains anonymes, qui ont décrit la cyberattaque présumée comme « l’un des hacks les plus dommageables » dans l’histoire du Japon.

Le secrétaire en chef du cabinet japonais, Hirokazu Matsuno, a refusé de commenter lorsqu’il a été pressé à ce sujet plus tôt cette semaine, affirmant « Nous n’avons pas confirmé le fait que des informations de sécurité ont été divulguées en raison de cyberattaques. » Il a ajouté que la cybersécurité est un axe majeur de la coopération américano-japonaise, notant que les travaux se poursuivraient.

Bien que Pékin n’ait pas encore répondu directement aux accusations, un commentaire publié par l’agence de presse chinoise Global Times, liée à l’État, décrit les dernières allégations comme « un autre drame mis en scène orchestré par les États-Unis. » Il suggérait l’histoire « le vrai but » était de salir l’image de la Chine, attiser les tensions régionales et nuire aux relations avec le Japon.

En avril, le gouvernement chinois a publié un examen des cyberattaques présumées du gouvernement américain, affirmant que les agences de renseignement américaines avaient « empiète sur, divise et réprime les fournisseurs étrangers de cybersécurité » pendant des années. Le rapport décrit plusieurs incidents de piratage majeurs, dont une attaque en 2010 contre des installations nucléaires iraniennes utilisant le virus Stuxnet développé par les États-Unis et Israël, et souligne également le programme de surveillance de collecte de masse de Washington sous la NSA.

