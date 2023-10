La Chine condamne « l’attaque odieuse » contre un hôpital et appelle au cessez-le-feu comme priorité au Conseil de sécurité de l’ONU

Pékin a condamné ce qu’il a qualifié d’« attaque odieuse » contre un hôpital de Gaza qui a porté le bilan palestinien à près de 3 500 morts, et a averti que la région serait « engloutie » sans un cessez-le-feu complet.

L’ambassadeur chinois Zhang Jun a prononcé mercredi la déclaration de la Chine devant le Conseil de sécurité de l’ONU, alors que Washington votait au milieu de la crise. Guerre Israël-Gaza contre un Les Nations Unies résolution visant à fournir une aide humanitaire aux Palestiniens.

Lors de la réunion d’information d’urgence du Conseil de sécurité mercredi – un jour après une explosion meurtrière sur l’hôpital Al-Ahli tué des centaines de civils et de personnel médical – Zhang a dénoncé un « usage aveugle de la force » et a exhorté Israël à « remplir efficacement ses obligations en vertu du droit international humanitaire ». L’armée israélienne a démenti toute accusation selon laquelle elle était à l’origine de l’attaque.

« Les développements de ces derniers jours ont amplement démontré qu’un cessez-le-feu immédiat et global doit être la priorité absolue… Sans un cessez-le-feu global, toute aide humanitaire ne sera qu’une goutte d’eau dans l’océan », a déclaré Zhang dans un communiqué ferme. au conseil.

« Si l’on laisse le combat actuel à Gaza s’éterniser, le résultat final ne sera pas une victoire militaire complète pour l’un ou l’autre camp, mais plutôt une catastrophe qui engloutira toute la région, qui mettra probablement fin complètement à la perspective d’un conflit. la solution à deux États », a déclaré Zhang.

Vue aérienne de l’hôpital Al-Ahli à Gaza après la mort de centaines de Palestiniens dans une explosion que les responsables israéliens et palestiniens se sont imputés mutuellement, dans la ville de Gaza, bande de Gaza, le 18 octobre 2023. Photo : Planet Labs PBC/Handout via Reuters alt=Vue aérienne de l’hôpital Al-Ahli à Gaza après la mort de centaines de Palestiniens dans une explosion que les responsables israéliens et palestiniens se sont mutuellement imputés, dans la ville de Gaza, bande de Gaza, le 18 octobre 2023. Photo : Planet Labs PBC/Handout via Reuters>

L’ambassade de Chine en Israël a conseillé à ses ressortissants de quitter le pays ou de retourner en Chine dès que possible pour « éviter les risques et assurer la sécurité », en particulier pendant que les vols commerciaux sont toujours opérationnels.

Lors d’un vote précédent, les États-Unis étaient le seul pays du Conseil, composé de 15 membres, à opposer son veto à une résolution parrainée par le Brésil condamner toute violence contre les civils pendant la guerre et demander instamment une aide humanitaire aux Palestiniens de Gaza. La Russie et la Grande-Bretagne se sont abstenues.

« Les pays arabes ont lancé un appel fort en faveur d’un cessez-le-feu immédiat et global. La communauté internationale devrait tenir compte de cet appel juste des pays arabes et du peuple palestinien, et unir tous les efforts diplomatiques pour atteindre cet objectif », a déclaré Zhang, qui a mis en garde contre l’effondrement du conflit israélien. et le peuple palestinien dans « un cercle vicieux de haine et de confrontation ».

Le conflit couvait depuis des décennies avant l’attaque surprise du Hamas le 7 octobre, au cours de laquelle la disparité des forces et des pertes entre Israël et la Palestine s’est élargie à mesure que davantage de territoires palestiniens étaient occupés. Selon les chiffres de l’ONU, entre 2008 et juste avant le début du conflit actuel, 6 407 Palestiniens ont été tués, contre 308 Israéliens.

Zhang a en outre suggéré que les Palestiniens n’avaient que peu d’options pour survivre aux bombardements massifs d’Israël, soulignant que « les besoins fondamentaux de la population de Gaza doivent être assurés ».

« Des dizaines de milliers de personnes ont été forcées de se déplacer vers le sud en raison de l’ordre d’évacuation d’urgence émis par Israël, pour ensuite souffrir également des frappes aériennes dans le sud », a déclaré Zhang, soulignant le siège total d’eau, d’électricité et de carburant par Israël dans le sud. Bande de Gaza.

Depuis son occupation de la Cisjordanie en 1967, Israël contrôle toutes les ressources en eau et les infrastructures liées à l’eau. La consommation d’eau des Israéliens est au moins quatre fois supérieure à celle des Palestiniens vivant dans les territoires occupés, selon Amnesty International.

L’approvisionnement, l’électricité et l’aide humanitaire dans la bande de Gaza sont également contrôlés par Israël.

