La Chine défendra sa souveraineté et personne n’arrêtera le processus de réunification avec Taiwan, a déclaré le ministère des Affaires étrangères en condamnant la décision américaine de lever les «restrictions auto-imposées» sur ses interactions avec le territoire.

La Chine s’oppose fermement à la suppression par les États-Unis des restrictions aux contacts officiels avec Taiwan, annoncée samedi par le secrétaire d’État Mike Pompeo, a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères Zhao Lijian. Cette décision a gravement violé la politique d’une seule Chine poursuivie par Pékin, a-t-il déclaré aux journalistes lundi.

«La détermination du peuple chinois à défendre notre souveraineté et notre intégrité territoriale est inébranlable, et nous ne permettrons à aucune personne ou force d’arrêter le processus de réunification de la Chine» Zhao Lijian a souligné. «Toute action portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la Chine fera l’objet d’une contre-attaque ferme et échouera.»

La décision de Pompeo a également violé trois communiqués conjoints sino-américains, a déclaré Zhao, expliquant que ces documents confirment que Washington reconnaît le gouvernement chinois comme le seul gouvernement légal.

Aussi sur rt.com Les forces armées taïwanaises ont « le droit de contre-attaquer », prévient l’armée après les exercices à grande échelle de la Chine

Bien que les États-Unis n’aient aucun lien officiel avec Taiwan, la décision de Pompeo permet aux responsables de l’île de tenir des réunions au département d’État ou à la Maison Blanche plutôt que dans des lieux non officiels.

L’ambassadrice américaine auprès des Nations Unies, Kelly Craft, devrait arriver mercredi à Taipei pour une visite de trois jours. La mission de la Chine auprès de l’ONU la semaine dernière a averti que Washington « Paiera un lourd tribut pour sa mauvaise action. »

Comme Pompeo a dit aux agences exécutives de considérer toutes les «directives de contact» concernant les relations avec Taiwan «Être nul et non avenu», Les responsables taïwanais ont accueilli le «Engagement bipartisan» pour développer des liens, mais Pékin affirme que la décision met à rude épreuve les relations sino-américaines à quelques jours de la transition présidentielle américaine. «Nous pensons que s’il y a une confrontation dans le détroit de Taiwan, la communauté internationale sera largement aux côtés de la Chine et de son peuple», écrit le quotidien d’État Global Times.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!