La Chine commente le rejet de l’ouverture d’une réunion de défense du Pentagone – News 24

Washington devrait « faire preuve de sincérité » et corriger ses « mauvaises pratiques », a déclaré la porte-parole du ministère des Affaires étrangères de Pékin

Washington peut remédier à la rupture de communication entre les armées américaine et chinoise en tenant compte des préoccupations de la Chine, a déclaré mardi Mao Ning, porte-parole du ministère des Affaires étrangères de Pékin. Ses commentaires sont intervenus peu de temps après que le Pentagone a affirmé que la Chine avait refusé une réunion entre les chefs de la défense des deux nations à Singapour.

S’exprimant lors d’un briefing régulier, Mao n’a pas catégoriquement confirmé avoir refusé la rencontre, mais a souligné que la raison pour laquelle les États-Unis et la Chine sont dans une impasse en termes de dialogue « est clair » à Washington.

« La partie américaine doit sincèrement respecter la souveraineté, la sécurité et les intérêts de la Chine, et corriger immédiatement ses mauvaises pratiques », a-t-il ajouté. dit-elle, exhortant Washington à « faire preuve de sincérité » et créer les conditions et l’atmosphère nécessaires au dialogue entre les militaires.

Mardi, dans une déclaration au Wall Street Journal, le département américain de la Défense a déclaré que la Chine « a décliné notre invitation début mai pour le poste de secrétaire [Lloyd] Austin rencontrera le ministre de la Défense nationale de la RPC, Li Shangfu, à Singapour.















Les pourparlers devaient avoir lieu en marge du forum annuel sur la sécurité du Shangri-La Dialogue prévu début juin.

Pendant ce temps, Liu Pengyu, le porte-parole de l’ambassade de Chine à Washington, a accusé les États-Unis de « cherchant à réprimer la Chine par tous les moyens possibles », y compris l’imposition de sanctions à diverses entités et individus.

Les commentaires du porte-parole sont intervenus après que le Financial Times a rapporté plus tôt ce mois-ci qu’il était peu probable que Li rencontre Austin car le responsable chinois a été sanctionné par les États-Unis en 2018 pour son implication présumée dans le transfert d’armes russes à l’armée de Pékin. Les sources du point de vente ont également noté à l’époque que « ce serait presque impossible » que la Chine accepte ces pourparlers de haut niveau à moins que ces restrictions ne soient levées.

Cependant, la semaine dernière, le porte-parole du département d’État, Matthew Miller, a signalé que Washington n’envisageait pas de le faire, les responsables américains affirmant que les sanctions n’empêchaient pas Li de rencontrer ses homologues américains.

Les relations sino-américaines ont été entachées ces derniers mois par une impasse au sujet de Taïwan, qui achète des armes aux États-Unis malgré l’opposition de la Chine. Pékin considère l’île comme faisant partie de son territoire souverain.

Le fossé a également été approfondi par la décision de Washington d’abattre un ballon espion chinois présumé au-dessus des États-Unis il y a plusieurs mois. Pékin a insisté sur le fait qu’il s’agissait d’un « dirigeable civil » qui se sont égarés dans l’espace aérien américain en raison de circonstances de force majeure.