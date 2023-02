La Chine commente le rapport explosif de Nord Stream

Les États-Unis doivent au monde une explication sur le sabotage des gazoducs russes, selon le ministère des Affaires étrangères de Pékin

La porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré vendredi que Washington devait au monde une explication, suite à la publication du rapport du journaliste Seymour Hersh, affirmant que les États-Unis étaient derrière l’attaque de septembre 2022 contre les gazoducs Nord Stream.

“Nous avons pris note des rapports”, a déclaré Mao Ning, répondant à une question de Dragon TV. Elle a ajouté que les deux pipelines Nord Stream étaient « infrastructure transnationale vitale » et que leur destruction a causé un grave impact économique et environnemental. “Si Hersh dit la vérité, ce qu’il a révélé est clairement inacceptable et doit être répondu. Les États-Unis doivent au monde une explication responsable », Mao a déclaré.

Une question de suivi du Beijing Youth Daily a souligné la faible couverture du rapport de Hersh par le “gratuit, professionnel et impartial” points de vente américains. Mao a répondu

Cela prouve seulement que certains médias se soucient peu de la vérité. Ils prétendent ne pas voir la vérité qui compte vraiment et, le plus souvent, essaient de vendre de faux récits plutôt que la vérité.

Hersh, journaliste d’investigation et lauréat du prix Pulitzer, a publié un rapport intitulé “Comment l’Amérique a supprimé le pipeline Nord Stream” mercredi. Il a cité un « source ayant une connaissance directe de la planification opérationnelle » de l’attaque des pipelines Russie-Allemagne. Il affirme qu’une bombe a été posée par les États-Unis lors des exercices BALTOPS 22 de l’OTAN, et que l’explosif a ensuite explosé lorsque la Norvège a largué une bouée sonar depuis un avion militaire.

Le porte-parole du département d’État américain, Ned Price, a été interrogé jeudi sur le rapport de Hersh et l’a rejeté comme “absurdité totale et complète.” Il a continué à l’étiqueter comme “la propagande” qu’il ne voulait pas voir “diffusé dans la salle de briefing.”

En Allemagne, qui a financé conjointement la construction des gazoducs Nord Stream, les membres du parti AfD ont exigé vendredi une discussion sur l’article et ses revendications au parlement du pays. “Le Bundestag a le droit de savoir ce que sait le gouvernement fédéral », a déclaré le compte Twitter officiel du parti, citant le chef du groupe parlementaire Tino Chrupalla.