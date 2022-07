La Chine commente la sécurité des vaccins Covid-19 — RT World News

Pékin a vanté ses piqûres en notant que Xi Jinping et tous les autres hauts dirigeants ont reçu des vaccins produits localement

La Chine a renouvelé ses efforts pour promouvoir la sécurité et l’efficacité de ses vaccins Covid-19 en soulignant qu’ils étaient suffisamment bons pour que l’ensemble des dirigeants du pays, y compris le président Xi Jinping, s’y fient pleinement.

“Tous les dirigeants du parti et de l’État en place en Chine ont achevé la vaccination contre le coronavirus avec des vaccins développés au niveau national”, Zeng Yixin, directeur adjoint de la Commission nationale de la santé (NHC), a déclaré aux journalistes samedi. Il a ajouté que les dirigeants chinois ont fait preuve d’un haut niveau de confiance dans les vaccinations contre le Covid-19 développées par leur propre pays.

La déclaration intervient alors que la Chine tente de réprimer les flambées de virus en imposant des verrouillages ou des programmes de tests de masse dans des villes telles que Shanghai. Plus de 92 % de la population chinoise a reçu au moins un vaccin contre le Covid-19, tandis que près de 90 % est considérée comme entièrement vaccinée. Un peu moins de 71,7 % ont reçu une injection de rappel.

Comme les vaccins développés dans d’autres pays, les piqûres chinoises n’ont pas complètement stoppé la propagation du virus. Cependant, les vaccins locaux protègent bien contre les maladies graves et les décès causés par les variantes Omicron de Covid-19, a déclaré Feng Zijian, secrétaire général de l’Association chinoise de médecine préventive.















Les travaux de recherche et développement se poursuivent sur de nouveaux vaccins pour traiter les sous-variantes d’Omicron, et certains de ces vaccins sont déjà en cours d’essais cliniques, ont ajouté des responsables chinois.

Alors que la Chine atteint des taux d’inoculation élevés dans sa propre population, la plus grande au monde, et fournit des milliards de piqûres aux pays à revenu faible et intermédiaire, Sinopharm et CoronaVac de Pékin ont été parmi les vaccins les plus utilisés au monde. La Chine est de loin le leader mondial des doses administrées au niveau national, avec plus de 3,4 milliards, soit près de six fois le total américain.