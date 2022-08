La Chine commence des exercices militaires près de Taïwan après la visite de Nancy Pelosi

TAIPEI, Taïwan – La Chine a commencé jeudi des exercices militaires à grande échelle destinés à punir Taïwan pour avoir accueilli la présidente de la Chambre des États-Unis, Nancy Pelosi, avec des navires et des avions de la marine chinoise traversant une ligne non officielle dans les eaux taïwanaises, portant les tensions inter-détroit à leur plus haut niveau depuis des décennies.