La Chine commence des exercices militaires en réponse à la visite de Pelosi à Taiwan – rapports

Pékin s’est engagé à « contrecarrer résolument » l’ingérence extérieure des États-Unis après la visite de Nancy Pelosi à Taïwan

Pékin a commencé à mener des exercices militaires au large de Taïwan après avoir promis de lancer une série de “opérations militaires ciblées” en réponse à la visite de la présidente de la Chambre des États-Unis, Nancy Pelosi, sur l’île autonome, ont rapporté les médias chinois.

“La zone orientale du Commandement de combat de l’APL mène constamment une série d’opérations militaires conjointes autour de l’île de Taïwan”, CCTV a rapporté quelques heures après l’arrivée de Pelosi sur l’île.

Pelosi a atterri à Taipei mardi soir malgré les avertissements répétés de Pékin contre toute tentative de visiter un territoire qu’il considère comme faisant partie intégrante de la Chine.

“L’Armée populaire de libération de Chine est en état d’alerte maximale et lancera une série d’opérations militaires ciblées pour contrer cela, défendre résolument la souveraineté nationale et l’intégrité territoriale, et contrecarrer résolument les ingérences extérieures et les tentatives séparatistes d'”indépendance de Taiwan””, a-t-il ajouté. a déclaré le porte-parole du ministère de la Défense, Wu Qian, sans donner plus de détails.

Dans un communiqué séparé, le Commandement du théâtre oriental de Chine a annoncé des exercices militaires conjoints au large de Taïwan, des tirs réels dans le détroit de Taïwan et des lancements d’essais de missiles dans la mer à l’est de Taïwan. Les exercices ont débuté tôt mercredi, des images diffusées par des émissions de vidéosurveillance chinoises.

Il n’était pas immédiatement clair ce que le “opérations militaires ciblées” incluraient et s’ils étaient séparés de la série d’exercices annoncée par le Eastern Theatre Command.

Les remarques de l’armée ont fait écho à une déclaration du ministère chinois des Affaires étrangères qui a qualifié la visite de Pelosi de “sérieuse” violation de “La souveraineté et l’intégrité territoriale de la Chine.” L’arrivée du fonctionnaire sur l’île “sape la paix et la stabilité à travers le détroit de Taiwan et envoie un signal gravement erroné aux forces séparatistes pour l'”indépendance de Taiwan””. précise le ministère.

Pelosi a atterri à Taïwan mardi soir après des jours d’incertitude concernant sa visite et des signaux contradictoires de la part de hauts responsables américains. Taïwan ne figurait pas parmi les destinations officielles de la tournée asiatique du conférencier, qui comprenait Singapour, la Malaisie, la Corée du Sud et le Japon.

La visite a déjà provoqué une forte augmentation des activités militaires dans la région, Pékin organisant des exercices de tir réel au cours du week-end au large des côtes de la province sud-est du Fujian, juste de l’autre côté du détroit de Taiwan. Les États-Unis ont également accru leur présence militaire près de l’île, avec son groupe aéronaval USS Ronald Reagan naviguant actuellement vers les eaux au sud-est de Taïwan.