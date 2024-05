La Chine commence des exercices militaires de « punition » autour de Taiwan quelques jours après que l’île a prêté serment à son nouveau dirigeant

CNN

—



La Chine a lancé deux jours d’exercices militaires à grande échelle autour de Taiwan dans ce qu’elle appelle une « punition » pour de soi-disant « actes séparatistes », quelques jours après que l’île autonome a investi un nouveau dirigeant démocratiquement élu qui a appelé Pékin à cesser ses tactiques d’intimidation.

Dans le cadre des exercices, des dizaines d’avions de combat chinois transportant des balles réelles ont mené des frappes simulées contre des « cibles militaires de grande valeur » de « l’ennemi » aux côtés de destroyers, de frégates et de vedettes lance-missiles, selon la chaîne de télévision publique chinoise CCTV.

Les exercices, qui ont débuté jeudi matin et encercleront Taïwan, constituent le premier véritable test pour le nouvel élu Lai Ching-te alors qu’il tente de gérer ses relations avec le puissant voisin autoritaire de l’île.

Le Parti communiste chinois au pouvoir affirme que Taiwan fait partie de son territoire, même s’il ne l’a jamais contrôlé, et s’est engagé à prendre l’île, par la force si nécessaire.

L’Armée populaire de libération (APL) de Chine a déclaré avoir lancé jeudi à 7h45 des exercices militaires conjoints impliquant l’armée, la marine, l’armée de l’air et la force de fusée dans les zones autour de Taiwan.

Les exercices sont menés dans le détroit de Taiwan – une étroite étendue d’eau séparant l’île de la Chine continentale – ainsi qu’au nord, au sud et à l’est de Taiwan. Ils ont également lieu dans les zones autour des îles périphériques de Taiwan de Kinmen, Matsu, Wuqiu et Dongyin, situées juste au large de la côte sud-est de la Chine, a indiqué le commandement du théâtre oriental de l’APL dans un communiqué.

Le colonel naval de l’APL, Li Xi, porte-parole du commandement, a qualifié ces exercices de « punition sévère pour les actes séparatistes des forces indépendantistes de Taiwan et d’un sérieux avertissement contre l’ingérence et la provocation des forces extérieures ».

Un haut responsable des affaires de sécurité de Taiwan a déclaré à CNN que jeudi midi, l’île avait détecté environ 30 avions chinois, dont la plupart ont traversé la ligne médiane et sont entrés dans la zone d’identification de défense aérienne (ADIZ) de Taiwan. La ligne médiane est un point de démarcation informel dans le détroit de Taiwan que Pékin ne reconnaît pas mais qu’elle avait largement respecté jusqu’à ces dernières années.

L’armée chinoise a également déployé une douzaine de navires de guerre chinois autour de Taiwan, ainsi qu’une douzaine de navires des garde-côtes près des îles périphériques de Taiwan, selon le responsable.

Taïwan a déployé ses propres navires de guerre pour surveiller la situation, a indiqué le responsable, ajoutant qu’aucun porte-avions chinois n’était jusqu’à présent impliqué dans les exercices.

Lai de Taiwan est détesté par Pékin comme un « séparatiste dangereux » pour avoir défendu la souveraineté et l’identité distincte de l’île. Il a succédé à la présidente Tsai Ing-wen, qui a exercé deux mandats, pour entamer un troisième mandat consécutif sans précédent pour le Parti démocrate progressiste au pouvoir.

Pékin a dénoncé le discours d’investiture de Lai, au cours duquel il a appelé la Chine à cesser ses intimidations à l’égard de Taiwan.

Le ministère de la Défense de Taiwan a condamné les exercices chinois, les qualifiant de « provocations et d’actions irrationnelles qui compromettent la paix et la stabilité régionales ».

Dans un communiqué publié jeudi, le ministère a indiqué avoir dépêché des forces maritimes, aériennes et terrestres en réponse aux exercices.

« Nous restons là avec fermeté et retenue. Nous ne recherchons aucun conflit, mais nous n’en hésiterons pas. Nous avons la confiance nécessaire pour sauvegarder notre sécurité nationale », a-t-il déclaré.

La porte-parole de la présidence taïwanaise, Karen Kuo, a déclaré dans un communiqué : « Il est regrettable de voir la Chine menacer la démocratie et la liberté de Taiwan, ainsi que la paix et la stabilité régionales, par des provocations militaires unilatérales. »

« Face aux défis et menaces extérieurs, nous continuerons à défendre la démocratie et à avoir la confiance et la capacité nécessaires pour protéger la sécurité nationale », a ajouté Kuo.

Les 23 millions d’habitants de Taiwan sont habitués depuis longtemps à la menace des exercices de guerre chinois, et jeudi, la vie a continué normalement dans la capitale Taipei.

Alors que les médias taïwanais faisaient état des exercices chinois, c’était loin d’être le seul titre à leur agenda, qui incluait également les récents bouleversements politiques au sein de l’Assemblée législative, et même des informations sur la déclaration des impôts pendant la saison des impôts.

Le principal indice boursier de Taipei, le TAIEX, était en hausse de 0,26 pour cent en milieu d’après-midi.

Armée populaire de libération/Weibo La frégate lance-missiles chinoise Nantong participe aux exercices militaires.

Poussée de propagande



Les exercices militaires chinois visent autant à jouer devant un public national qu’à signaler des intentions à l’échelle internationale. L’armée et les médias d’État chinois ont diffusé de la propagande et mis en avant la couverture des exercices, qui est resté un sujet d’actualité jeudi sur les plateformes de médias sociaux chinoises étroitement contrôlées.

Les images des exercices publiées par le commandement du théâtre de l’Est de l’APL montrent une frégate lance-missiles, la Nantong, et un pilote montant dans un avion de combat sur une base militaire.

La rhétorique des médias d’État chinois et de l’APL a décrit les exercices comme une pratique visant à encercler Taiwan, et même à menacer de petites îles éloignées situées à proximité du continent chinois.

La chaîne de télévision publique chinoise CCTV a déclaré que plusieurs formations de destroyers et de frégates de la marine du commandement du théâtre de l’Est « ont manœuvré à grande vitesse dans plusieurs directions dans les eaux entourant Taiwan, créant une approche omnidirectionnelle en direction de l’île ».

Pendant ce temps, l’armée de l’air du commandement a envoyé des dizaines d’avions de combat sur l’île principale de Taiwan et sur les îles périphériques, selon CCTV.

«Sous le soutien et la couverture de l’armée et de la Rocket Force, plusieurs types d’avions ont été organisés et chargés de balles réelles, ont volé vers l’espace aérien prédéterminé pour établir plusieurs positions de frappe et se sont coordonnés avec des destroyers, des frégates et des vedettes lance-missiles pour simuler une attaque. les cibles militaires de grande valeur et les avions de reconnaissance et de patrouille de l’ennemi », indique le rapport.

En autre rapportCCTV a publié une série d’affiches de ce qu’elle appelle « les armes magiques tuant les séparatistes » promouvant l’indépendance de Taiwan.

Ils comprennent les avions de combat J-20 et J-16, le destroyer Type 052 et le quai de transport amphibie Type 071, ainsi que le missile balistique Dongfeng. Le rapport ne précise cependant pas s’ils étaient utilisés dans les exercices en cours.

Carl Schuster, ancien directeur des opérations du Joint Intelligence Center du Commandement américain du Pacifique, a déclaré que Pékin essayait de mettre l’accent sur le matériel informatique plus ancien et moins nombreux de Taiwan.

Par exemple, « les F-16 de Taiwan ont plus de 20 ans et chaque heure de vol consacrée à ces cellules rapproche le fuselage et l’équipement de la remise à neuf, ce qui les met hors service pendant 1 à 4 mois. Cela met également l’accent sur la force globale, les gardant à l’affût », a-t-il déclaré.

Schuster a déclaré qu’en plus des exercices autour de l’île principale de Taiwan, la pression des garde-côtes chinois et d’autres forces dans les eaux proches des îles périphériques contrôlées par Taipei est « provocatrice ».

« Cela met Taiwan dans l’embarras. S’ils réagissent militairement ou avec force, ils risquent de déclencher un conflit », a-t-il déclaré.

Sous la direction de Xi Jinping, la Chine est devenue plus affirmée et a intensifié ses pressions diplomatiques, économiques et militaires sur Taiwan alors que la démocratie insulaire resserre ses liens informels avec les États-Unis.

En août 2022, la Chine a organisé des jeux de guerre massifs autour de Taïwan pour montrer son mécontentement face à la visite à Taipei de la présidente de la Chambre des représentants américaine, Nancy Pelosi. Pékin a tiré des missiles dans les eaux entourant l’île et simulé un blocus avec des avions de combat et des navires de guerre, dans le cadre de sa plus grande démonstration de force depuis des années.

Un exercice d’encerclement similaire a également eu lieu en avril 2023.

Les avions de guerre chinois survolent désormais régulièrement la zone d’identification de défense aérienne (ADIZ) de Taiwan et traversent la ligne médiane dans le détroit de Taiwan – un point de démarcation informel que Pékin ne reconnaît pas mais qu’il avait largement respecté jusqu’à ces dernières années.

Pékin a également exercé des pressions sur Lai avant son investiture. Le 15 mai, quelques jours avant l’entrée en fonction de Lai, Taipei a déclaré avoir détecté 45 avions militaires chinois autour de Taiwan, le nombre le plus élevé sur une seule journée cette année.

Evan A. Feigenbaum, vice-président chargé des études au Carnegie Endowment for International Peace, qualifie les derniers exercices chinois de « tactique d’intimidation, faisant partie d’un schéma, et non le signe d’une guerre imminente ».

« Pékin dispose d’un solide kit de coercition à partir duquel il va mélanger et assortir, monter et monter encore et encore pour signaler sa gamme d’options pour contraindre et infliger de la douleur », a-t-il écrit sur la plateforme sociale X.

Certains experts de la défense ont noté que le nom des derniers exercices militaires chinois « Joint Sword-2024A » suggère qu’une autre série d’exercices pourrait suivre plus tard cette année.

Drew Thompson, chercheur principal à la Lee Kuan Yew School of Public Policy de l’Université nationale de Singapour, a noté que les exercices faisaient partie d’un modèle.

« Ce n’est pas une surprise, ni une réponse tactique au discours du président Lai. Ces exercices font partie des préparatifs stratégiques à long terme de l’APL pour mener et gagner une guerre contre Taiwan », a-t-il déclaré à CNN.