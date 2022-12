La Chine commence à mettre en œuvre des mesures anti-COVID-19 assouplies

BEIJING (AP) – La Chine a commencé jeudi à mettre en œuvre une version plus détendue de sa politique stricte «zéro COVID» au milieu de mesures pour rétablir une vie normale, mais aussi de l’appréhension face à une éventuelle épidémie plus large une fois les contrôles assouplis.

Le pays a signalé jeudi 21 165 nouveaux cas de coronavirus, bien qu’il ne soit pas clair si le nombre inférieur reflétait moins d’infections ou une réduction des tests.

La Commission nationale de la santé a publié mercredi des réglementations anti-pandémiques assouplies, notamment un assouplissement des mesures de confinement et la suppression de l’exigence selon laquelle un récent test COVID-19 négatif doit être présenté pour entrer dans la plupart des lieux publics.

La commission a déclaré que cela était dû à des «résultats positifs» dans la lutte contre le virus et à la reconnaissance que la variante actuelle de l’omicron est moins dangereuse que les versions antérieures du virus – un fait adopté depuis longtemps par d’autres pays qui ont rouvert leurs sociétés.

“Le travail de prévention et de contrôle des épidémies de notre pays est confronté à de nouvelles situations et à de nouvelles tâches”, a déclaré le porte-parole de la commission, Mi Feng. Ni Mi ni d’autres experts comparaissant avec lui lors d’un briefing jeudi n’ont évoqué la possibilité d’une nouvelle épidémie une fois les restrictions assouplies.

La relaxation fait également suite à des manifestations de rue – les plus importantes depuis des décennies – par des personnes qui en ont assez des contrôles draconiens, qui ont été accusés d’avoir entravé l’économie, bouleversé des millions de vies et causé la mort de certaines personnes refusées à l’hôpital parce qu’elles n’avaient pas les résultats des tests appropriés. .

« C’est une tendance inévitable. Nous devons lâcher prise tôt ou tard, et nous ne pouvons pas toujours nous en tenir aux mesures précédentes », a déclaré Xin Guijun, un habitant de Pékin âgé de 70 ans.

“Cependant, une chose est que nous sommes seuls pour nous protéger, et nous devons cultiver notre propre conscience de la protection personnelle”, a déclaré Xin à l’Associated Press.

Alors que la relaxation a envoyé une vague de soulagement dans la société chinoise, beaucoup d’incertitudes demeurent et cette décision n’a pas été acclamée par tous.

Le Dr Anthony Fauci, le plus grand expert américain des maladies infectieuses et critique de la dépendance de la Chine aux confinements, a déclaré que la Chine risquait de déclencher une nouvelle vague de mutations virales dans le monde si elle ne “montait pas et ne mettait pas en œuvre une campagne de vaccination proactive”.

“Chaque fois que vous avez une grande vague de transmissions d’un virus, vous lui donnez amplement l’occasion de muter”, a déclaré Fauci mercredi lors d’un événement organisé par le journal Financial Times.

« Et lorsque vous donnez à un virus la possibilité de muter, cela lui permet de former potentiellement de nouvelles variantes. Et une fois que vous obtenez une toute nouvelle variante, cela pourrait avoir un impact sur le reste du monde », a déclaré Fauci.

Fauci et d’autres responsables de la santé étrangers ont exhorté Pékin à importer des vaccins occidentaux contre le COVID-19 basés sur la technologie de l’ARNm, considérés comme plus efficaces que les vaccins inactivés développés par la Chine. Les autorités chinoises ont jusqu’à présent ignoré ces appels.

Les changements annoncés mercredi incluent un engagement renouvelé à vacciner les groupes vulnérables et les personnes âgées, dont les niveaux de vaccination sont bien inférieurs à ceux de la population dans son ensemble. La Chine a administré 3,4 milliards de doses à ses 1,4 milliard d’habitants, soit environ 2,4 doses par personne, ce qui indique qu’un grand nombre n’a pas reçu les trois injections recommandées.

Les difficultés de la Chine sont aggravées par le fait que seul un petit nombre de personnes ont été exposées au virus sous « zéro COVID », laissant la plupart sans anticorps naturels.

Dans un éditorial de l’annonce de mercredi, l’agence de presse officielle Xinhua a déclaré que les changements avaient été “introduits sur la base de la dernière situation épidémique et de la mutation du virus pour contenir l’épidémie d’une manière plus scientifique et ciblée”.

Xinhua a souligné la nécessité de “rectifier les approches trop simplifiées ou uniformes et les mesures politiques excessives, de s’opposer et de réduire les formalités inutiles et le bureaucratisme”.

La Chine n’a pas officiellement abandonné le “zéro COVID”, qui cherche à suivre et à éliminer toutes les infections, mais ses récentes mesures semblent indiquer qu’elle l’abandonne en tout sauf en nom.

Le Parti communiste au pouvoir attribue à cette politique le fait d’avoir épargné à la Chine le grand nombre de cas et de décès observés dans d’autres pays.

Le bilan officiel des morts en Chine est de 5 235 depuis le début de la pandémie, contre 1,1 million aux États-Unis.

