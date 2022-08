La Chine commence à décourager les avortements et à promouvoir le traitement de la fertilité alors que le taux de natalité chute

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

La Chine découragera les avortements et prendra des mesures pour rendre les traitements de fertilité plus accessibles dans le cadre des efforts visant à augmenter l’un des taux de natalité les plus bas au monde, a déclaré mardi son Autorité nationale de la santé.

Les mesures de soutien allant de la fiscalité et de l’assurance à l’éducation et au logement seraient améliorées et mises en œuvre, les gouvernements locaux étant encouragés à renforcer les services de garde d’enfants et les lieux de travail favorables à la famille, conformément aux directives publiées sur le site Web de l’autorité.

L’autorité a déclaré qu’elle mènerait une campagne de promotion de la santé reproductive pour sensibiliser le public tout en “prévenant les grossesses non désirées et en réduisant les avortements qui ne sont pas médicalement nécessaires”.

Le taux de fécondité de la Chine de 1,16 en 2021 était bien inférieur à la norme de 2,1 de l’OCDE pour une population stable et parmi les plus bas au monde.

Les directives interviennent alors que la politique sans compromis de la Chine “zéro-COVID” consistant à freiner les épidémies avec des contrôles stricts sur la vie des gens peut avoir causé de profonds dommages à leur désir d’avoir des enfants, selon les démographes.

L’autorité a déclaré qu’elle guiderait les gouvernements locaux pour qu’ils incluent progressivement les technologies de procréation assistée dans leur système médical national. Les technologies telles que la FIV sont généralement très chères en Chine et inaccessibles aux femmes célibataires.

Les nouvelles naissances en Chine, avec une population de 1,4 milliard d’habitants, devraient tomber à des niveaux record cette année, selon les démographes, passant en dessous de 10 millions par rapport aux 10,6 millions de bébés de l’année dernière – qui étaient déjà inférieurs de 11,5% à ceux de 2020.

La Chine, qui a imposé une politique de l’enfant unique de 1980 à 2015, a officiellement reconnu qu’elle était au bord d’un ralentissement démographique. Il a remplacé cette politique par une politique de deux enfants en 2016 et l’a à nouveau modifiée en 2021, permettant aux couples mariés d’avoir jusqu’à trois enfants.

Au cours de l’année écoulée, les autorités ont commencé à introduire des mesures telles que des déductions fiscales, un congé de maternité plus long, une assurance médicale améliorée, des subventions au logement, des fonds supplémentaires pour un troisième enfant et une répression des cours particuliers coûteux.

Les directives de mardi marquent l’avis le plus complet au niveau national, y compris la référence à la réduction des avortements, qui sont généralement facilement accessibles depuis de nombreuses années.

L’autorité a déclaré que ces mesures étaient cruciales pour “promouvoir le développement équilibré à long terme de la population”.

Le nombre d’avortements pratiqués a dépassé les 9,5 millions entre 2015 et 2019, selon un rapport de la Commission nationale de la santé publié fin 2021.