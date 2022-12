La Chine commence à abandonner l’exigence de quarantaine pour les passagers étrangers

La Chine abandonnera les exigences de quarantaine de Covid-19 pour les passagers arrivant de l’étranger à partir du 8 janvier, a annoncé sa Commission nationale de la santé dans le dernier assouplissement des mesures de contrôle des virus autrefois strictes du pays.

Actuellement, les passagers qui arrivent doivent être mis en quarantaine pendant cinq jours dans un hôtel, suivis de trois jours à la maison. À un moment donné, il y avait une obligation de mise en quarantaine pendant trois semaines.

La suppression de la mesure est une étape majeure vers la réouverture complète des voyages avec le reste du monde, que le gouvernement a sévèrement réduits dans le but d’empêcher le virus d’entrer.

Les restrictions ont empêché la plupart des Chinois de voyager à l’étranger, limité les échanges diplomatiques en face à face et fortement réduit le nombre d’étrangers en Chine pour travailler et étudier.

La commission chinoise de la santé a déclaré que des mesures seraient prises pour faciliter l’entrée de certains étrangers dans le pays, bien que cela n’inclue pas les touristes. Cela indiquait que les citoyens chinois seraient progressivement autorisés à voyager à nouveau à l’étranger pour le tourisme, une source importante de revenus pour les hôtels et les entreprises connexes dans de nombreux pays.

Les agents de prévention de la pandémie à Pékin partent pour leur quart de travail le 8 décembre pour s’occuper des bâtiments où les résidents font la quarantaine à domicile. Photographie : Thomas Peter/Reuters

Les personnes venant en Chine auront toujours besoin d’un test de dépistage du virus négatif 48 heures avant le départ et les passagers devront porter des masques de protection à bord des avions, a indiqué une publication en ligne de la commission de la santé.

La Chine a brusquement abandonné bon nombre de ses restrictions pandémiques au début du mois, déclenchant des épidémies généralisées de Covid qui ont submergé les installations d’urgence des hôpitaux et les salons funéraires.

Cette décision fait suite à de rares manifestations publiques contre les restrictions, qui ont frappé l’économie, mettant des gens au chômage et entraînant la fermeture de restaurants et de magasins.

Une ville chinoise voit un demi-million de cas de Covid par jour – chef de la santé local Lire la suite

Pendant plus de deux ans et demi, les autorités chinoises ont appliqué une approche stricte du zéro Covid qui est devenue une politique de signature du dirigeant Xi Jinping.

L’arrivée de la variante Omicron à propagation rapide à la fin de 2021 a rendu la stratégie de plus en plus intenable, nécessitant des verrouillages de plus en plus larges qui ont entravé la croissance et perturbé des vies.