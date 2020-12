En diffusant des théories selon lesquelles les étrangers sont responsables de la pandémie, le parti déploie un livre de jeu bien usé. Le gouvernement chinois est rarement disposé à aborder publiquement ses propres lacunes, préférant souvent rediriger l’attention ailleurs et rallier le pays contre un ennemi commun.

Le dirigeant chinois, Xi Jinping, a mené un effort vigoureux cette année pour minimiser les premiers échecs de son gouvernement dans la crise, faisant plutôt valoir que le succès du parti à contenir le virus montre la supériorité de son système autoritaire.

Alors que des études récentes ont indiqué que le coronavirus pourrait avoir infecté des personnes aux États-Unis et ailleurs plus tôt qu’on ne le pensait auparavant, les chercheurs croient toujours que l’explication la plus probable est qu’il a commencé à circuler en Chine.

Edward Holmes, professeur à l’Université de Sydney qui a étudié le coronavirus, a déclaré que l’idée que le virus provenait de l’extérieur de la Chine semblait gagner du terrain à des fins politiques. «Cela manque de crédibilité scientifique et ne fera qu’alimenter davantage les théories du complot», a-t-il déclaré.

Chris Buckley a contribué au reportage. Albee Zhang a contribué à la recherche.