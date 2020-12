Coupes de viande crue à vendre sur un marché de Langfang, Chine, le 23 janvier 2020 (Crédit: Giulia Marchi / The New York Times)

Le scientifique allemand aux manières douces n’avait jamais prévu de devenir une star de la propagande chinoise.

Mais Alexander Kekulé, directeur de l’Institut de recherche en biosécurité de Halle, en Allemagne, a parcouru les médias d’État en Chine ces derniers jours. Les médias ont sorti les recherches de Kekulé de leur contexte pour suggérer que c’est en Italie, et non en Chine, que la pandémie de coronavirus a commencé. Des photos de lui sont apparues sur les sites d’informations chinois sous les titres des journaux: «La Chine est innocente!»

Kekulé, qui a répété à plusieurs reprises qu’il pensait que le virus était apparu pour la première fois en Chine, a été surpris.

«C’est de la pure propagande», a-t-il déclaré dans une interview.

Confrontées à la colère mondiale face à leur mauvaise gestion initiale de l’épidémie, les autorités chinoises tentent maintenant de réécrire le récit de la pandémie en poussant les théories selon lesquelles le virus est originaire de l’extérieur de la Chine.

Ces derniers jours, des responsables chinois ont déclaré que des aliments emballés d’outre-mer auraient pu initialement amener le virus en Chine. Les scientifiques ont publié un article affirmant que la pandémie aurait pu commencer en Inde. Les médias d’information d’État ont publié de fausses histoires dénaturant des experts étrangers, y compris Kekulé et des responsables de l’Organisation mondiale de la santé, comme ayant déclaré que le coronavirus venait d’ailleurs.

La campagne semble refléter l’inquiétude au sein du Parti communiste au pouvoir quant aux dommages continus à la réputation internationale de la Chine causés par la pandémie. Les responsables occidentaux ont critiqué Pékin pour avoir tenté de dissimuler l’épidémie lors de sa première éruption.

Le parti semble également désireux de brouiller les eaux alors que l’OMS commence une enquête sur la question de savoir comment le virus est passé des animaux aux humains, une enquête critique qui, selon les experts, est le meilleur espoir d’éviter une autre pandémie. La Chine, qui a considérablement élargi son influence au sein de l’OMS ces dernières années, a étroitement contrôlé l’effort en désignant des scientifiques chinois pour diriger des parties clés de l’enquête.

En diffusant des théories selon lesquelles les étrangers sont responsables de la pandémie, le parti déploie un livre de jeu bien usé. Le gouvernement chinois est rarement disposé à aborder publiquement ses propres lacunes, préférant souvent rediriger l’attention ailleurs et rallier le pays contre un ennemi commun.

Le dirigeant chinois, Xi Jinping, a mené un effort vigoureux cette année pour minimiser les premiers échecs de son gouvernement dans la crise, faisant plutôt valoir que le succès du parti à contenir le virus montre la supériorité de son système autoritaire.

La dernière campagne de propagande donne à Xi une nouvelle chance d’attiser le sentiment nationaliste et de détourner l’attention des problèmes épineux, y compris un écart de richesse persistant. Le gouvernement semble hésiter à inviter à un examen plus minutieux de ses actions alors que la pandémie commençait à se dérouler, selon les analystes.

Xi voit très probablement les faux pas du parti comme une vulnérabilité et est désireux d’éviter d’éventuels défis à son autorité dans son pays, a déclaré Erin Baggott Carter, professeur adjoint de sciences politiques à l’Université de Californie du Sud.

«Si Xi parvient à échapper à la responsabilité du coronavirus, cela réduit une source majeure de mécontentement face à sa règle», a-t-elle déclaré.

À certains égards, la stratégie de la Chine ressemble aux efforts des législateurs américains pour détourner l’attention des faux pas dans ce pays en répandant des théories marginales, y compris la notion non étayée selon laquelle le gouvernement chinois a fabriqué le virus comme une arme biologique.

Pendant des mois, les responsables chinois ont ouvertement diffusé leurs propres théories du complot, ce qui implique à un moment donné que l’armée américaine aurait pu amener le virus dans la ville de Wuhan. Les experts et les responsables vont maintenant plus loin, essayant de donner des mensonges sur les origines du virus le vernis d’un fait scientifique.

Un article récent d’un groupe de scientifiques affilié à l’Académie chinoise des sciences, dirigée par l’État, a indiqué que le virus aurait pu éclater en Inde avant de se propager en Chine.

« Wuhan n’est pas le lieu où la transmission interhumaine du SRAS-CoV-2 a eu lieu pour la première fois », a déclaré le journal, paru le mois dernier sur SSRN, un référentiel scientifique en ligne.

L’article, qui n’a pas été évalué par des pairs, avait été soumis à The Lancet, une revue médicale, pour publication.

Après avoir beaucoup attiré l’attention des médias chinois et des médias étrangers, l’article de 22 pages a disparu des sites en ligne. Un porte-parole de The Lancet a déclaré qu’il avait été retiré du SSRN à la demande des auteurs du document. Les scientifiques n’ont pas répondu aux demandes de commentaires.

Cet article était le dernier d’une série de commentaires et d’articles de scientifiques chinois affirmant que le virus avait d’abord fait surface en Italie, en Espagne ou ailleurs avant de se propager en Chine.

Alors que des études récentes ont indiqué que le coronavirus pourrait avoir infecté des personnes aux États-Unis et ailleurs plus tôt qu’on ne le pensait auparavant, les chercheurs croient toujours que l’explication la plus probable est qu’il a commencé à circuler en Chine.

Edward Holmes, professeur à l’Université de Sydney qui a étudié le coronavirus, a déclaré que l’idée que le virus provenait de l’extérieur de la Chine semblait gagner du terrain à des fins politiques.

«Cela manque de crédibilité scientifique et ne fera qu’alimenter davantage les théories du complot», a-t-il déclaré.

Dans le cadre de leurs efforts pour rediriger l’attention vers d’autres pays, les universitaires et les responsables chinois ont ces dernières semaines relancé une autre théorie non prouvée: que les emballages d’aliments surgelés de l’étranger ont amené le virus en Chine. Les autorités chinoises disent avoir détecté le virus sur du porc d’Allemagne, des crevettes d’Équateur, du saumon de Norvège et d’autres produits.

Alors que l’OMS affirme que la probabilité d’être infecté par le contact avec des aliments et des emballages alimentaires est faible, les responsables chinois ont doublé la théorie.

« De plus en plus de preuves suggèrent que les produits de la mer ou de la viande congelés propagent probablement le virus des pays où l’épidémie dans notre pays », a déclaré Wu Zunyou, chercheur en chef en santé publique au Centre chinois de contrôle et de prévention des maladies, dans une récente interview publiée. sur un site Web du gouvernement.

Même si le virus pouvait se propager par les produits surgelés, les experts affirment que les aliments emballés ne peuvent à eux seuls expliquer pourquoi la première épidémie majeure a eu lieu à Wuhan.

Alors qu’il cherche à faire avancer ses théories sur la scène mondiale, le gouvernement chinois a déformé les commentaires d’experts étrangers pour suggérer à tort qu’il existe un large consensus sur le fait que le virus est apparu pour la première fois en dehors de la Chine.

Michael Ryan, le directeur des urgences de l’OMS, a récemment évoqué la nécessité d’une enquête rigoureuse sur la façon dont le virus se propage des animaux aux humains.

« Nous devons commencer là où nous avons trouvé les premiers cas, et c’est à Wuhan en Chine », a déclaré Ryan lors d’une conférence de presse le mois dernier à Genève.

Mais en Chine, le gouvernement a formulé les remarques de Ryan différemment. Les médias ont faussement affirmé qu’il avait dit que le virus existait dans le monde entier mais qu’il avait été découvert à Wuhan.

Ryan était plus explicite quelques jours plus tard, affirmant que l’idée que le virus provenait de l’extérieur de la Chine était «hautement spéculative». Les organes d’information officiels en Chine n’ont pas rapporté cette remarque.

Lorsque Kekulé, le scientifique allemand, est apparu dans une émission d’information télévisée le mois dernier pour discuter de la pandémie, il a tenu à dire qu’il était clair que le virus était apparu pour la première fois en Chine. Au cours de l’interview, il a également critiqué les responsables européens pour avoir mis trop de temps à détecter le virus, affirmant que cela permettait au COVID-19 de se propager à travers le monde.

Les médias chinois se sont emparés de ces dernières remarques.

« Il a noté que pour une pandémie mondiale, le coup de feu de départ a été tiré dans le nord de l’Italie », a déclaré un rapport du China Global Television Network, une branche internationale de la chaîne de télévision officielle chinoise.

Kekulé, qui a écrit un livre sur la pandémie, était désemparé et a entrepris de corriger le bilan, revenant à la télévision allemande pour dire qu’il avait été mal cité.

«La Chine utilise tout pour la propagande», a déclaré Kekulé dans une interview. «J’ai commencé à réaliser que je devais faire quelque chose à ce sujet.»

Mais les efforts de Kekulé ont été largement vains. Des clips vidéo de ses propos sur l’Europe s’étaient déjà largement répandus sur Internet chinois. Des milliers de personnes partageaient des articles des médias d’État sur ses recherches, laissant des commentaires tels que «Un milliard de personnes en Chine merci!» et « Il n’y a pas beaucoup de scientifiques qui osent dire la vérité. »

Une phrase simple est apparue en rouge au-dessus du visage de Kekulé dans un meme qui a circulé en ligne: « Pas Wuhan. »

