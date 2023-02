La Chine clone des “super vaches” capables de produire 18 tonnes de lait par an

Des scientifiques chinois ont cloné trois “super vaches” qui, une fois adultes, pourront produire 18 tonnes de lait par an. Au cours de leur vie, les super vaches produiront plus de 100 tonnes. Le clonage de ces vaches, qui a commencé l’an dernier année, a été réalisé en coopération entre l’Université chinoise de l’agriculture et de la foresterie du Nord-Ouest. Les scientifiques ont utilisé la technologie de sélection par lots pour la production in vitro d’embryons de vaches laitières dans la ville de Lingwu. Selon le média affilié à l’État du pays, NXN News, ce clonage révolutionnaire Cette tentative permettra à la Chine de gagner en indépendance vis-à-vis des fortes importations qu’elle doit dépendre d’autres pays pour les produits laitiers.

Ce projet de clonage s’est concentré sur le clonage de cellules somatiques. Les scientifiques ont collecté des tissus auriculaires de vaches dans différentes fermes en Chine. Ensuite, ils ont utilisé des technologies cellulaires pour transférer les cellules dans des fibroblastes et créer des embryons.

Le premier veau né de ce clonage génétique mesure 78 cm. Il pèse 57 kilogrammes et est en bonne santé. Ces super vaches sont maintenant considérées comme faisant partie du groupe des vaches vedettes de 100 tonnes.

« Le premier lot d’embryons clonés de cellules somatiques a transplanté un total de 120 vaches et a réussi à obtenir une réplication complète. Les vaches clonées étaient en bonne santé à l’examen clinique, et leur forme corporelle et leur couleur étaient exactement les mêmes que celles des vaches donneuses de cellules somatiques. Le taux de grossesse des embryons clonés était de 42 % lors de l’inspection initiale et les embryons clonés avaient plus de 200 jours. Le taux de grossesse est de 17,5%, ce qui est au niveau international avancé », a déclaré le professeur Jin Yaping de la Northwest Agriculture and Forestry University.

La base d’élevage de Lingwu a établi deux installations clés dans le pays. Il s’agit de la base de pratique postdoctorale du diplôme professionnel de l’Université de l’agriculture et de la foresterie du Nord-Ouest et de la base de démonstration expérimentale de l’élevage sain de la vache laitière. Sur ces deux installations clés, plus de 30 enseignants et étudiants ont travaillé pour résoudre les principaux problèmes qui ont entravé la croissance de l’industrie laitière du pays. Leur objectif était de former une équipe talentueuse. Cette équipe contribuera à la diffusion de vaches laitières de qualité. Il améliorera l’autonomie de l’industrie.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici