La Chine clarifie sa position sur la réunification de Taiwan — RT World News

Pékin se réserve le droit d’utiliser la force contre le gouvernement de Taipei, a déclaré le ministre de la Défense

Pékin va « absolument pas » renoncer au droit d’utiliser la force pour se réunifier avec Taïwan, a déclaré jeudi le ministre de la Défense du pays, Li Shangfu, cité par le South China Morning Post. Dans le même temps, le ministère de la Défense a exprimé l’espoir d’une réconciliation pacifique tout en mettant en garde contre l’ingérence étrangère sur l’île.

Lors d’un point de presse jeudi, le porte-parole du ministère de la Défense, Tan Kefei, a décrit la rencontre que Li a eue avec son homologue singapourien, Ng Eng Hen, plus tôt dans la journée. Il a déclaré que les responsables avaient discuté de Taiwan, que Pékin considère comme faisant partie de son territoire souverain.

« Nous ne tolérerons jamais aucune tentative des autorités du Parti démocrate progressiste de rechercher un soutien étranger pour l’indépendance de Taïwan, et nous ne tolérerons aucune tentative de forces extérieures d’utiliser Taïwan pour contenir la Chine. Nous ne promettrons absolument pas de renoncer à l’usage de la force », a déclaré le porte-parole, faisant référence au parti au pouvoir à Taiwan.

Il a ajouté que Pékin allait « continuer à lutter pour la réunification pacifique avec la plus grande sincérité et les plus grands efforts. »

Les États-Unis ont révélé plus tôt cette semaine que Li, qui figure sur la liste des sanctions de Washington, avait refusé une rencontre avec le secrétaire à la Défense Lloyd Austin en marge du forum annuel sur la sécurité Shangri-La Dialogue à Singapour. Le ministère chinois des Affaires étrangères a expliqué que les États-Unis devaient « correct » sa politique envers la Chine et cesser de se mêler de ses affaires.















Interrogé sur une éventuelle rencontre entre Li et Austin mercredi, le ministère chinois de la Défense a déclaré que s’il « attache une grande importance au développement des relations militaires sino-américaines », il ne pouvait pas y avoir de dialogue « sans principes ».

« D’une part, les États-Unis ne cessent de dire qu’ils veulent renforcer la communication, mais d’autre part, ils ignorent les préoccupations de la Chine et créent artificiellement des obstacles, sapant gravement la confiance mutuelle entre les deux armées », a-t-il ajouté. a ajouté le porte-parole du ministère.

Austin, qui avait précédemment décrit la Chine comme « un défi de rythme » pour les États-Unis, a déclaré jeudi qu’un haut niveau de communication entre les deux pays peut aider « empêcher les choses de devenir incontrôlables. »

Les États-Unis et la Chine se sont mutuellement accusés d’attiser les tensions dans le détroit de Taiwan et de militariser les relations commerciales afin de contraindre les autres. Mardi, le Pentagone a affirmé qu’un avion de chasse chinois effectuait des manœuvres dangereuses à proximité d’un avion de reconnaissance américain. Pékin a rejeté cette affirmation.