Le dernier rassemblement au plus haut niveau du PCC a défini les principaux objectifs du pays pour les cent prochaines années

Le 20e Congrès national du Parti communiste chinois (PCC) vient de s’achever samedi, apportant un certain nombre de changements historiques au parti au pouvoir à Pékin. Étant donné que la Chine est la deuxième économie du monde en termes de PIB nominal, le plus grand pays en termes de population et que le PCC est le deuxième parti politique en nombre de membres au monde, cette dernière réunion a de graves conséquences pour le monde.

Avant de creuser dans ce qui s’est passé, il est essentiel de comprendre comment fonctionne le gouvernement chinois. Je recommande la description du South China Morning Post pour un graphique détaillé, mais voici une version courte.

Le noyau dirigeant du pays est dirigé par le Bureau politique du PCC, composé de 25 membres. Ce groupe, appelé le Politburo, est en outre concentré dans le comité permanent de sept membres dirigé par le président Xi Jinping, considéré comme le premier parmi ses pairs.

En bref, tous les cinq ans, le Congrès national, composé de plus de 2 200 responsables du parti, élit les membres du Comité central, qui compte 205 membres et environ 170 suppléants. Ce groupe de membres du parti élit le Comité permanent susmentionné, qui est en fait l’organe central responsable de la mise en œuvre des politiques et des objectifs délibérés par le Parti lors du Congrès national.

Lire la suite Xi réélu à la tête du Parti communiste chinois

Essentiellement, le PCC a une structure hiérarchique définitive qui commence avec plus de 96 millions de membres au total et se distille dans le Congrès national, le Comité central, le Politburo, le Comité permanent et enfin le secrétaire général du Parti. Étant donné que la Chine est un État à parti unique, les mécanismes démocratiques internes du PCC sont au cœur de la démocratie chinoise.

Le plus important d’entre eux est le Congrès national, qui se réunit tous les cinq ans et est l’événement qui vient de se terminer le week-end. Cette fois, le Parti avait beaucoup à faire. Le PCC a notamment été fondé en 1921, ce qui fait de cette année une étape importante, donnant au Parti l’occasion à la fois de revenir sur ses réalisations au cours des 101 dernières années et de se fixer des objectifs pour l’avenir.

En termes de rétrospective du Parti, les membres ont souligné le fait que la Chine avait atteint l’objectif du premier centenaire de “Xiaokang”, par exemple, devenir un pays modérément prospère à tous égards, en 2021. Le PCC a également noté qu’il avait ouvert la voie en La Chine a éradiqué l’extrême pauvreté plus tôt que prévu l’année dernière malgré de sérieux défis, comme la pandémie de Covid-19 et la guerre commerciale américaine. Ces deux objectifs ont été étayés par le principe du développement pacifique, ce qui signifie que Pékin ne s’est pas engagé dans l’impérialisme ou le colonialisme pour générer richesse et prospérité pour le peuple chinois.

Pour l’avenir, le Congrès national a souligné l’objectif de transformer la Chine en un pays socialiste moderne d’ici 2049, fixé pour cette année-là pour commémorer le centenaire de la création de la République populaire de Chine en 1949. Cela devrait être basé sur le principe de la modernisation socialiste. avoir lieu d’ici 2035.

Ce principe a été souligné par Xi Jinping lors du Congrès, déclarant que la croissance économique de la Chine tiendra compte de la réduction des inégalités, de l’augmentation de la prospérité commune, du maintien de l’intégrité écologique et de l’éradication de la corruption. Ce sont les piliers de ce que signifie la modernisation socialiste.

De plus, le PCC a modifié sa constitution lors du Congrès national. Il a été amendé pour mentionner les principes de la modernisation, de la prospérité commune, ainsi que le développement de la démocratie populaire intégrale. Il incluait également une opposition claire à l’indépendance de Taïwan et enracinait l’idée de “Deux Établis et Deux Sauvegardes”, qui sont des slogans du PCC qui soutiennent l’autorité de Xi Jinping sur le Parti.

Cela conduit aux résultats du Congrès en termes de structure du pouvoir. Peut-être sans surprise, Xi a été élu pour un troisième mandat au pouvoir, ce qui a été considéré par les analystes des médias occidentaux comme renversant une norme établie depuis des décennies pour mettre fin à l’ère du règne d’un seul homme sur le parti. Le Comité permanent était également rempli d’alliés de Xi, Li Qiang, Zhao Leji, Wang Huning, Cai Qi, Ding Xuexiang et Li Xi, ce qui signifie que son autorité en tant que chef suprême de la Chine est effectivement cimentée.

Lire la suite L’ancien dirigeant chinois quitte brusquement l’assemblée clé

Comme le souligne un éditorial du Global Times, le 20e Congrès national a donné à la Chine un caractère politique bien différent de celui du reste du monde. La démocratie est contestée dans le monde entier, en particulier dans le monde occidental, alors que les démagogues défient les normes libérales de la société. L’incertitude est le jeu dominant. Mais ce n’est pas le cas en Chine, car la direction nouvellement élue du Politburo chinois représente la continuité, la stabilité et la prévisibilité.

Cela va de pair avec les chiffres du PIB du troisième trimestre publiés lundi à Pékin, qui ont révélé que la croissance économique de la Chine est estimée à 3,2 % en glissement annuel pendant cette période. Malgré les blocages et les restrictions de Covid-19, la croissance réelle est deux fois supérieure à celle des États-Unis et trois fois supérieure à celle de l’Allemagne. En fait, si l’on regarde la croissance par rapport à la période pré-Covid, la Chine est à 14 % de croissance par rapport à 2019, tandis que les États-Unis sont à 3 % de croissance et l’Allemagne à 1 % de contraction.

Je crois que c’est le principal point à retenir du 20e Congrès national chinois, qui est également né des réalités économiques : la stabilité. Pékin reste fort et stable par rapport à l’Occident instable et chancelant. Le PCC a tracé une voie pour la « nouvelle ère » qui suit logiquement les générations successives.

Malgré la façon dont les médias occidentaux ont fustigé le modèle de gouvernance de Pékin, la Chine continue d’avancer et de se positionner favorablement pour la fin de l’hégémonie unipolaire américaine, la dernière réunion de haut niveau du CPC n’en étant que le dernier exemple dans la pratique.