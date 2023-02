La Chine cherche à rétablir les relations avec les États-Unis après l’incident d’un ballon tout en sauvant la face

Répondre au ballon espion chinois présumé qui a dérivé progressivement du Montana jusqu’à la côte de la Caroline avant d’être abattu par un F-22 Raptor s’est rapidement transformé en un test difficile pour une série de diplomates chinois nouvellement installés, alors qu’ils tentent de réparer ce que Pékin considère sa relation bilatérale la plus importante.

Pendant des mois, la Chine et les États-Unis ont tenté – et ont pour la plupart échoué – d’établir un «plancher» sous des liens en spirale. Personne ne s’attendait à ce qu’un ballon crevé fasse à nouveau trembler les relations.

« Cette affaire est très destructrice et aura un impact négatif à long terme. Cela rendra plus difficile l’amélioration et le dégel des relations sino-américaines. Je crains que ce soit un fait incontestable », a déclaré Xin Qiang, directeur adjoint du Centre d’études américaines de l’Université Fudan de Shanghai.