La Chine cherche à lutter contre le déclin démographique. Les femmes veulent le droit de décider.

Sophia Wang sait s’attendre à la question de ses proches chaque fois qu’elle retourne dans sa ville natale de la province rurale du Hunan en Chine pour le Nouvel An lunaire : « Quand vas-tu te marier et avoir des enfants ? Sa réponse définitive, répétée une fois de plus lors des célébrations du week-end dernier, a toujours été : “Je n’ai pas besoin d’un enfant pour s’occuper de moi quand je serai vieux ou pour passer le temps.”

Au départ, le fardeau financier d’élever un enfant dans l’environnement scolaire hyperconcurrentiel de la Chine a rendu Wang hésitant. Mais plus récemment, la jeune femme de 27 ans, qui travaille dans le marketing d’un cabinet de conseil à Pékin, a simplement décidé de se mettre en avant.

“Mon résultat idéal est de trouver quelqu’un avec qui vivre une vie DINK”, a déclaré Wang, faisant référence à un ménage “à double revenu, sans enfants”. « Je n’exclus pas le mariage, mais je refuse vraiment d’avoir des enfants. La génération de mes parents pensait qu’il était facile d’élever un bébé – il suffit de leur donner à manger de temps en temps, et ils grandissent. Mais c’est différent pour nous maintenant.

Les statistiques de la semaine dernière ont confirmé que la population chinoise diminue officiellement, car plus de personnes sont mortes qu’elles ne sont nées. Cela était attendu, mais cela a tout de même ravivé les débats dans le pays sur la manière d’éviter la crise démographique provoquée par une main-d’œuvre en diminution incapable de soutenir une population vieillissant rapidement – ​​un défi exacerbé par 35 ans de limitation de la plupart des familles à un seul enfant.

Des commentateurs nationalistes et certains démographes ont appelé à une campagne gouvernementale tous azimuts encourageant davantage de naissances. Mais d’autres experts affirment que ce n’est pas la solution et que cela mettra la pression sur les femmes pour qu’elles donnent la priorité aux enfants plutôt qu’à leur carrière.

“Avoir plus de bébés n’augmentera pas la productivité”, a déclaré Stuart Gietel-Basten, chercheur à l’Université des sciences et technologies de Hong Kong. «Avoir plus de bébés ne va pas réparer le système de retraite. Avoir plus de bébés ne réduira pas le chômage des jeunes.

Une solution plus viable, a-t-il suggéré, est que la Chine redouble d’efforts pour améliorer le filet de sécurité sociale, les retraites et les soins de santé, ainsi que pour remonter la chaîne de valeur et permettre à la nation dans son ensemble de ne plus dépendre d’une main-d’œuvre abondante et bon marché. .

De nombreux membres de la classe moyenne chinoise préféreraient que le gouvernement accepte que le pays ne puisse pas se sortir de ses défis démographiques et se concentre plutôt sur un meilleur soutien à ceux qui décident d’avoir des enfants, en réduisant le fardeau financier et en garantissant des opportunités de carrière.

Même avant l’annonce la plus récente, les jeunes Chinois très instruits de la classe moyenne étaient de plus en plus inquiets à propos des encouragements officiels à avoir plusieurs bébés après l’abandon de la politique de «l’enfant unique» en 2016.

Yun Zhou, sociologue à l’Université du Michigan, a mené des entretiens et a constaté que de nombreux jeunes Chinois craignaient que la discrimination sexuelle omniprésente sur le lieu de travail ne s’aggrave alors que «les employeurs hésitent de plus en plus à embaucher des travailleuses, craignant qu’ils n’en aient pas qu’une mais deux enfants ou plus ».

La politique de l’enfant unique a infligé des souffrances à grande échelle par des avortements forcés, des stérilisations et des amendes pour avoir plus d’enfants que les quotas autorisés. Mais cela a eu des résultats positifs pour l’égalité des sexes : seules les filles ont bénéficié d’une concurrence réduite avec les frères et sœurs masculins pour l’attention parentale et l’investissement de temps et d’argent dans l’éducation. Certaines des personnes interrogées par Zhou ont vu la limitation comme un « garde-corps » contre le fait d’être censé avoir plus d’enfants qu’elles ne le souhaitaient.

De nombreuses femmes urbaines ont développé une vision de l’emploi rémunéré où “cela signifiait l’indépendance, cela signifiait avoir des activités individualistes, cela signifiait avoir une vie propre”, a déclaré Zhou.

Comme l’a noté Wang, l’environnement scolaire hyperconcurrentiel est un autre facteur dissuasif.

L’État encourage depuis longtemps les familles à élever ce que les responsables gouvernementaux appellent des enfants “de haute qualité”, hautement éduqués et motivés, mais c’est un idéal que presque personne ne peut atteindre car les coûts sont si élevés, a déclaré Kailing Xie, chargé de cours en développement international à l’Université britannique de Birmingham. “Cela a vraiment augmenté l’anxiété même parmi les familles de la classe moyenne, les amenant à demander:” À quoi ça sert? “”

Depuis que les statistiques ont remis en lumière cette question, des hashtags disant “est-ce important d’avoir des descendants?” ou les « raisons pour lesquelles vous ne voulez pas avoir d’enfant » ont fait débat sur Weibo, l’équivalent chinois de Twitter. Certains utilisateurs ont contesté les commentateurs (souvent masculins) qui ont demandé plus de naissances, répondant que, même si avoir un enfant devrait être le droit de tout le monde, ce n’est la responsabilité de personne.

Dans les débats en ligne, de nombreux commentateurs ont suggéré que la protection des droits des femmes sur le lieu de travail est essentielle pour augmenter le taux de natalité. Ren Zeping, un économiste qui travaille avec le YuWa Population Research Institute, a demandé à ses abonnés Weibo de voter pour les options de soutien politique. Après 126 000 votes, le résultat le plus élevé était les subventions aux parents, suivi de près par un plus grand soutien aux intérêts professionnels des femmes.

D’autres ont utilisé le néologisme récent « renkuang », qui combine les caractères pour humain et pour une mine ou un gisement minéral, pour exprimer leur mécontentement d’être traités comme une ressource brute exploitée à des fins économiques.

Le terme – qui peut peut-être être traduit par “humine” – rejoint un lexique croissant de la jeunesse chinoise mécontente, aux côtés de “coucher à plat”, “laisser pourrir” et “involution”, qui sont tous utilisés pour capturer la frustration face aux attentes du gouvernement à l’égard de travail acharné et sacrifice sans l’offre de récompenses.

Certains partageaient un sentiment attribué à l’écrivaine chinoise Eileen Chang : « Si un enfant est né pour hériter de votre propre labeur, de la panique et de la pauvreté, alors ne pas donner naissance est aussi une gentillesse.

Une étudiante du nom de Xu a déclaré qu’elle avait publié la citation parce qu’elle reflétait un sentiment de chagrin et de grief qui alimentait sa réticence à avoir des enfants. “Pour le dire franchement, je n’ai pas assez d’argent et je ne crois pas pouvoir offrir à mes enfants une vie relativement prospère à l’avenir”, a-t-elle déclaré, refusant de donner son nom complet par crainte de représailles. pour parler aux médias étrangers.

Un autre sujet brûlant en ligne était la nécessité de faire face aux risques de préjudice pendant la grossesse et l’accouchement. Liu Xueqian, 34 ans, qui travaille dans une entreprise publique à Hangzhou, a renoncé à avoir un deuxième enfant après des complications lors de l’accouchement de sa fille il y a quatre ans. Un travail prolongé et une forte fièvre se sont terminés par une césarienne d’urgence traumatisante.