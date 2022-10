La Chine cherche à exploiter les satellites de ses adversaires d’une manière qui pourrait constituer “une énorme menace pour nous tous”, avertit le chef des services d’espionnage britannique | Nouvelles du monde

La Chine cherche à exploiter les technologies dans l’espace et en ligne d’une manière qui pourrait constituer une “énorme menace pour nous tous”, avertira mardi un chef des services d’espionnage britanniques.

Sir Jeremy Fleming, le chef du GCHQ, utilisera un rare discours public pour signaler le potentiel de Pékin à cibler les satellites des opposants en temps de conflit, paralysant un domaine crucial sur lequel les militaires s’appuient pour lancer des armes et communiquer.

On craint que la technologie ne soit également utilisée pour suivre les personnes.

Il dira également que le Parti communiste chinois “tire les leçons” de la guerre de la Russie en Ukraine, qui a vu le Royaume-Uni et ses alliés frapper l’économie russe avec des sanctions.

Sir Jeremy décrira comment Pékin pourrait utiliser les monnaies numériques pour suivre les transactions des gens et également aider à protéger son économie du type de sanctions appliquées à Vladimir Poutine‘s régime.

Les alliés occidentaux regardent Chine au plus près des inquiétudes du président Xi Jinping pourrait envisager une invasion de l’île de Taïwanutilisant les leçons tirées de l’attaque de la Russie contre l’Ukraine pour renforcer ses défenses contre toute réponse occidentale.

Abordant la guerre en Ukraine, le directeur général du GCHQ dira que la Russie est à court d’armes et décrira les coûts pour le Kremlin comme « stupéfiants » en termes de soldats tués et de matériel perdu.

Il dira également que les forces armées ukrainiennes « inversent la tendance » sur le champ de bataille physique ainsi que dans le cyberespace.

“Le plan de Poutine a heurté la courageuse réalité de la défense ukrainienne”, dira le chef espion, selon des extraits du discours diffusés lundi soir.

“Les coûts pour la Russie – en personnel et en équipement sont stupéfiants. Nous savons – et les commandants russes sur le terrain savent – que leurs fournitures et leurs munitions s’épuisent.”

L’axe principal du discours du groupe de réflexion du Royal United Services Institute à Londres portera sur la Chine et l’importance cruciale pour les alliés occidentaux de rester dans la course à l’avantage technologique.

Le chef du GCHQ soulignera un paradoxe selon lequel “la grande force de Pékin combinée à la peur pousse la Chine à des actions qui pourraient représenter une énorme menace pour nous tous”.

Parlant de l’énorme importance et de l’impact sur la vie quotidienne des technologies émergentes, Sir Jeremy fera référence à un «moment de porte coulissante» dans l’histoire, en utilisant l’analogie plutôt inhabituelle de la comédie romantique de 1998 mettant en vedette Gwyneth Paltrow dans laquelle un événement apparemment sans conséquence – attraper un s’entraîner avant que la porte ne se referme ou ne la rate – a d’énormes implications.

Le chef des espions soulignera la nécessité de s’assurer que les alliés occidentaux disposent de solutions technologiques qui ne reposent pas sur la Chine étant donné la divergence des valeurs entre les régimes démocratiques et autoritaires.

“Au GCHQ, c’est notre privilège et notre devoir de voir les moments de porte coulissante de l’histoire”, dira-t-il.

“Cela ressemble à l’un de ces moments. Notre futur avantage technologique stratégique repose sur ce que nous ferons ensuite en tant que communauté. Je suis convaincu qu’ensemble, nous pouvons faire basculer cela en notre faveur collective.”

Soulignant les dangers de ne pas agir, il accusera le gouvernement chinois d’utiliser son influence financière et scientifique pour manipuler des technologies clés telles que les systèmes satellitaires et les monnaies numériques afin d’étendre sa sphère d’influence et de resserrer son emprise sur le pouvoir chez lui.

Il parlera spécifiquement du système satellite BeiDou que les autorités ont forcé les citoyens et les entreprises chinois à adopter et à exporter dans le monde entier.

Sir Jeremy dira : “Beaucoup pensent que la Chine est en train de construire une puissante capacité anti-satellite, avec pour doctrine de refuser à d’autres nations l’accès à l’espace en cas de conflit. Et il y a des craintes que la technologie puisse être utilisée pour suivre des individus.”

Il parlera également des monnaies numériques des banques centrales qui permettent à la Chine de surveiller les transactions des utilisateurs.

En outre, le patron du GCHQ expliquera comment une monnaie numérique centralisée pourrait “permettre à la Chine d’échapper partiellement au type de sanctions internationales actuellement appliquées au régime de Poutine en Russie”.