Les hommages publics à l’ancien Premier ministre chinois Li Keqiang, décédé vendredi, sont strictement contrôlés alors que le gouvernement cherche à empêcher une vague massive de chagrin qui pourrait conduire à des troubles sociaux.

Li a subi une crise cardiaque soudaine à Shanghai et est décédé vendredi aux premières heures, selon l’agence de presse Xinhua.

Il y a eu des manifestations publiques de chagrin, particulièrement dans sa ville natale de Hefei, dans la province de l’Anhui, où des centaines de personnes en deuil ont déposé des fleurs pour l’un de leurs fils les plus importants.

Les réseaux sociaux regorgent d’hommages à Li, qui était autrefois considéré comme une force de libéralisation économique aux plus hauts échelons du Parti communiste chinois (PCC). Mais les discussions en ligne ont été strictement censurées pour garantir que l’héritage de Li adhère au récit officiel et ne mentionne pas les points de discussion sur la réforme politique ou économique.

Un mémo divulgué, publié par L’heure du numérique en Chinemontre que les médias ont reçu pour instruction de « prêter une attention particulière aux commentaires trop expansifs » concernant la mort de Li.

De nombreux commentaires faisant référence à la réputation de Li en tant que réformateur économique ont été supprimés. Un commentaire censuré sur Weibo citait une citation de Li datant de sa première année en tant que Premier ministre : « Tout ce que le marché peut gérer, laissez-le en faire davantage. »

Un homme lit un journal avec une nécrologie de Li Keqiang sur un tableau d’affichage à Pékin. Photographie : Tingshu Wang/Reuters

Bien qu’il ait été Premier ministre chinois pendant une décennie, il n’est pas clair si Li recevra un mémorial officiel en plus des arrangements funéraires réguliers. Vendredi, lors de la conférence de presse régulière du ministère des Affaires étrangères, le porte-parole Mao Ning a refusé de donner plus de détails sur les projets.

Les étudiants, considérés par les élites du PCC comme le groupe démographique le plus instable en matière de protestation, ont reçu pour instruction de s’abstenir de toute manifestation publique dépassant les limites officielles. Captures d’écran circulant sur les réseaux sociaux montrent un message du comité de la ligue de la jeunesse de l’université de Hainan demandant aux étudiants de partager « au maximum » la nécrologie officielle de Li. L’avis indiquait que tout rassemblement en ligne ou hors ligne était « strictement interdit », selon un article paru dans les médias taïwanais.

Un autre avis affiché aux étudiants de l’Institut d’aéronautique et d’astronautique de Guiyang leur demandait de ne faire aucun commentaire sur la « situation politique » et de s’abstenir de tout rassemblement public.

Un homme s’incline devant l’ancienne maison de Li Keqiang dans le comté de Dingyuan, ville de Chuzhou, dans la province orientale de l’Anhui en Chine. Photographie : Rebecca Bailey/AFP/Getty Images

Lorsque Li est devenu Premier ministre en 2013, il était considéré comme quelqu’un qui embrasserait l’entreprise privée et permettrait au libre marché de prospérer. Mais il a été progressivement mis à l’écart par Xi Jinping, le dirigeant chinois, qui a réaffirmé l’emprise du PCC sur tous les pans de l’économie. Pour beaucoup, Li représente désormais la voie non empruntée par le gouvernement chinois de plus en plus autoritaire.

Le PCC est particulièrement inquiet des réactions suscitées par la mort de hauts fonctionnaires ou de personnalités publiques. La mort de l’ancien Premier ministre Zhou Enlai en 1976 et de Hu Yaobang, ancien secrétaire général du PCC, en 1989, a provoqué des vagues de chagrin généralisées qui se sont transformées en protestations.

Plus récemment, la mort du lanceur d’alerte Li Wenliang en 2020 et celle des personnes impliquées dans l’incendie d’un appartement au Xinjiang en 2022 ont déclenché l’expression du chagrin du public – cette dernière devenant les manifestations du « livre blanc » qui se sont propagées dans plusieurs villes à la fin de l’année dernière. Les dirigeants du PCC sont « hantés » par ces souvenirs, a déclaré Jeffrey Wasserstrom, professeur d’histoire chinoise à l’Université de Californie à Irvine.

De nombreuses personnes ont afflué sur la page Weibo de Li Wenliang pour rendre hommage à Li Keqiang, récemment décédé. « Aujourd’hui, il semble qu’un autre diseur de vérité portant le nom de famille Li soit parti », a écrit l’un d’eux dans un article archivé par China Digital Times.

Li Yuan, chroniqueur au New York Times, décrit le chagrin du public comme « l’effusion d’émotion la plus significative depuis le mouvement du livre blanc ».

De nouvelles images du congrès chinois alimentent les questions sur les raisons pour lesquelles Hu Jintao a été expulsé – vidéo

Wasserstrom a ajouté : « Il y a certainement beaucoup de mécontentement dans certains milieux à propos de Xi Jinping et peu de marge pour l’exprimer sans prendre de gros risques… Exprimer ses regrets pour la mort de Li fournit une opportunité de le faire, au moins de manière voilée. »

Le professeur Steve Tsang, directeur du SOAS China Institute, a également déclaré que « se souvenir de Li avec tendresse est une expression voilée de mécontentement à l’égard de Xi ».

Gardant cela à l’esprit, Tsang a déclaré qu’il n’y avait « aucune chance » que Xi autorise « autre chose qu’une petite affaire de famille » pour Li.

Recherches supplémentaires de Chi Hui Lin