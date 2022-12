La Chine cherche à déborder les États-Unis en Afrique alors que la Somalie fait face au terrorisme, à la sécheresse et à la famine

JOHANNESBURG, Afrique du Sud — Boucliers humains et drones, famine et terroristes et Belt and Road de la Chine.

C’est le cocktail toxique qu’est la Somalie aujourd’hui, agitée par une lutte de superpuissance vêtue de subtilités diplomatiques de Washington et de Pékin. Pays où les véritables agendas sont cachés, la Somalie lutte depuis des décennies pour trouver la paix et fait maintenant face à une famine mortelle.

Non content de terroriser la population, le groupe militant islamiste al-Shabab, fortement lié au mouvement terroriste al-Qaïda, serait désormais activement et rapidement à l’origine de la famine en Somalie :

“Avec le soutien international, al-Shabab fait face à une certaine pression. Ce qu’ils font maintenant, c’est d’armer la situation dévastatrice à laquelle nous assistons, accélérant le (début de) la famine”, a déclaré Jasmine Opperman, ancienne agente de renseignement et aujourd’hui chef de file de la sécurité. consultant spécialisé dans l’extrémisme et la violence politique, a déclaré à Fox News Digital. “Ils déplacent intentionnellement des personnes qui vivent sous leur règne.”

En termes simples, dans les zones où al-Shabab opère, ses militants poussent les villageois, pour la plupart des agriculteurs, et leur bétail hors de leurs terres et les forcent à se retrouver dans des situations où leurs animaux meurent de faim dans ce que le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés appelle la pire sécheresse. le pays a connu en 40 ans.

La représentante du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés en Somalie, Magatte Guisse, a confirmé à Fox News Digital que les réfugiés sont confrontés à « des risques de protection engendrés par le conflit armé : attaques aveugles, séparation des familles, recrutement forcé dans des groupes armés, destruction de biens ». certaines zones, il est difficile pour les agences d’aide d’atteindre les personnes touchées par la sécheresse. »

Les observateurs soulignent que cela signifie que les terroristes d’al-Shabab empêchent, peut-être involontairement, les agences d’établir exactement combien de personnes meurent déjà de faim. Certains disent même que la famine existe peut-être déjà en Somalie. Même ainsi, la ligne officielle, établie avec des données apparemment incomplètes, est que le nombre de morts devrait atteindre des niveaux de famine dans les six prochains mois.

Guisse du HCR a déclaré à Fox News que Digital Somalia était « au bord de la famine ». Les graves pénuries de nourriture et d’eau ont laissé 7,1 millions de personnes dans le pays en situation d’insécurité alimentaire aiguë. Des millions de personnes ont fui leur foyer à la recherche d’une aide humanitaire vitale. Cette année seulement, plus de 1,1 million de personnes ont été déplacées à l’intérieur de la Somalie à cause de la sécheresse. Dans une opération massive, le HCR a aidé près d’un demi-million de personnes en Somalie cette année.

Ummy Dubow, directrice de pays adjointe en Somalie pour les programmes de l’agence d’aide CARE, qui a soutenu plus de 700 000 Somaliens cette année, a déclaré à Fox News Digital que l’organisation était très préoccupée.

“Nous assistons à une augmentation du nombre de femmes et d’enfants émaciés qui visitent les centres de santé que nous soutenons”, a déclaré Dubow. “Il est inacceptable que plus de la moitié de la population somalienne soit confrontée à une insécurité alimentaire aiguë d’ici juin 2023 si aucun financement d’urgence n’est disponible. Famine ou pas famine, davantage de soutien est nécessaire pour sauver des vies”.

Le moment où l’administration Biden a annoncé en mai que les Américains remettaient les bottes au sol après le retrait des troupes du président Trump – le lendemain des résultats des élections somaliennes – suscite des soupçons chez certains.

Après tout, la Somalie a du pétrole. Les sismologues affirment qu’il y en a jusqu’à 30 milliards de barils. Et les entreprises américaines voudraient y participer.

Mais les États-Unis tentent de rattraper le panda dans la pièce. La Chine n’a jamais cessé de soutenir la Somalie, développant plutôt plus de 80 projets d’infrastructure tels que des hôpitaux et des autoroutes.

En retour, la Somalie est devenue le premier pays d’Afrique de l’Est à établir des relations diplomatiques avec la Chine, Pékin créant un envoyé spécial pour la Corne de l’Afrique. Aucune de ces personnes n’a été nommée à Washington. Pékin considère la Somalie, située à proximité du canal vital de Suez et avec le plus long littoral d’Afrique, comme une partie essentielle de sa route commerciale “la Ceinture et la Route”.

Des points de vue très différents sont poussés par Washington et Pékin.

“Nous considérons les pays africains, dont la Somalie, comme des partenaires dans les priorités mondiales et régionales”, a déclaré cette semaine un porte-parole du département d’État à Fox News Digital. “Nous restons déterminés à soutenir les efforts menés par la Somalie et l’Union africaine pour contrer la menace posée par al-Shabab et d’autres groupes terroristes.”

L’envoyé spécial de la Chine pour la région, Xue Bing, a affirmé que la “sagesse chinoise” propose que des nations étrangères telles que les États-Unis se retirent, exhortant le gouvernement somalien à “se débarrasser de l’intervention extérieure. Nous respectons et soutenons les pays de la région pour qu’ils règlent leurs différends de manière indépendante. “

Et au milieu de la lutte géopolitique se trouve le cancer agressif qu’est le groupe terroriste al-Shabab. C’est sans doute encore plus dangereux car, grâce à une offensive soutenue du nouveau gouvernement du pays, les militants sont dos au mur.

L’analyste Opperman a conclu qu’al-Shabab avait récemment perdu le contrôle de 80 % des régions du centre-sud de la Somalie.

“L’offensive du gouvernement est intense et continue de prendre de l’ampleur”, a déclaré Opperman. “Shabab revient aux boucliers humains, revient aux enlèvements.”

Il y a des signes que certains secteurs de la société somalienne, souvent silencieux dans le passé, se retournent contre le groupe terroriste, parfois de manière vicieuse. Le gouverneur de la région de Hiran, Ali Jeyte, a promis une récompense de 30 000 dollars et une amnistie pour « tout membre d’al-Shabab qui tue un dirigeant du groupe » et les a exhortés à couper les parties intimes des militants.

Al-Shabab est devenu l’un des groupes terroristes les plus riches du monde, extorquant de l’argent aux villageois et exploitant des barrages routiers qui permettent à la plupart des gens de passer, mais à un prix élevé. Cela a conduit le président somalien Hassan Mohamud à s’en prendre à cette prétendue organisation confessionnelle lors du récent sommet États-Unis-Afrique à Washington.

Ils “se cachent dans l’islam, ce qui n’est pas vrai”, a déclaré Mohamud aux délégués. “Ce qu’ils propagent n’est pas l’islam et n’a rien à voir avec l’islam. C’est un groupe mafieux qui se couvre de l’image de marque de l’islam. Si la communauté se lève, ils n’ont d’autre choix que de s’enfuir.”

À la demande du gouvernement somalien, le Commandement américain pour l’Afrique a affirmé avoir tué 15 membres d’al-Shabab lors de deux frappes de drones la semaine dernière. Les opérations américaines, impliquant quelque 450 soldats américains, aident les forces gouvernementales et les redoutables groupes des forces spéciales de Danab à repousser al-Shabab. Mais les militants inversent encore fréquemment les gains, certains villages changeant de mains plusieurs fois.