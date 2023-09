La Chine « chasse les têtes » de hauts responsables britanniques comme espions, selon Rishi Sunak

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

La Chine tente de « chasser les têtes » des hauts responsables britanniques du gouvernement, du monde des affaires et de l’armée, a averti le gouvernement de Rishi Sunak.

Pékin a tenté de recruter des nationaux à des postes clés possédant « des connaissances et une expérience sensibles », a reconnu le gouvernement en réponse à un rapport accablant des députés.

Le gouvernement Sunak a reconnu que « certaines actions chinoises franchissent la frontière entre influence et ingérence », admettant que des mesures supplémentaires sont nécessaires pour protéger les intérêts du Royaume-Uni.

Le Premier ministre a insisté sur le fait que protéger le Royaume-Uni des ingérences de Pékin était une « priorité absolue », après l’arrestation d’un chercheur parlementaire soupçonné d’espionnage pour le compte de la superpuissance.

M. Sunak s’est engagé à « dénoncer un comportement inacceptable » – mais il a de nouveau rejeté les appels des conservateurs de Liz Truss, Sir Iain Duncan Smith et d’autres hauts conservateurs à désigner officiellement la Chine comme une menace.

Le gouvernement a publié sa réponse complète au rapport du Comité du renseignement et de la sécurité (ISC), qui condamne la réponse « totalement inadéquate » du gouvernement à la Chine et accuse les ministres de n’avoir « aucune stratégie ».

La réponse indique que certaines actions chinoises « franchissent la frontière entre influence et ingérence » et admettent que davantage d’investissements sont nécessaires pour répondre au défi « à long terme » que pose le pays.

M. Sunak s’est déclaré « parfaitement conscient » de la « menace qui pèse sur notre mode de vie ouvert et démocratique » et a déclaré que son gouvernement « prendrait toutes les mesures nécessaires » pour protéger le Royaume-Uni de l’ingérence de Pékin.

Il a cité la loi sur la sécurité nationale et la loi sur l’enseignement supérieur (liberté d’expression) comme exemples de mesures permettant aux forces de l’ordre et aux services de renseignement de « dissuader, détecter et perturber l’ensemble des menaces modernes, y compris celles venant de Chine ».

Le Premier ministre a ajouté : « Je suis lucide sur ce défi et je dénoncerai directement les comportements inacceptables, tout comme je l’ai fait le week-end dernier avec le Premier ministre Li lors du sommet du G20 à New Delhi. »

Rishi Sunak est sous pression pour adopter une position plus dure envers la Chine (Fil PA)

L’ISC avait averti que Pékin ciblait « de manière prolifique et agressive » le Royaume-Uni et ses intérêts et avait « acheté » le contrôle et l’influence en Grande-Bretagne – condamnant les gouvernements successifs pour avoir accepté l’argent chinois avec « peu de questions posées ».

Le rapport accablant soulève des inquiétudes quant à l’influence « coercitive » de la Chine sur les universités britanniques et à l’intention de Pékin de devenir un « acteur permanent et important » dans l’industrie de l’énergie nucléaire civile.

Mais le gouvernement Sunak a déclaré qu’une interdiction des instituts Confucius soutenus par la Chine serait « disproportionnée ». Il a indiqué que des mesures étaient en cours pour supprimer « tout financement gouvernemental direct ou indirect » de ces institutions.

Concernant les préoccupations concernant le secteur énergétique et les infrastructures, le gouvernement a déclaré qu’il avait bloqué quatre accords d’investissement liés à la Chine tandis que quatre autres avaient été autorisés à se réaliser sous des conditions strictes. Il a déclaré que les futurs accords seraient soumis à une approche « une étape à la fois ».

Sir Iain Duncan Smith a appelé à ce que la Chine soit considérée comme une « menace » (Archives PA)

Plusieurs députés conservateurs de premier plan, certains sanctionnés par Pékin, ont appelé M. Sunak à qualifier la Chine de menace pour le Royaume-Uni à la suite de l’arrestation choc du chercheur des Commons.

Sir Iain, l’ancien leader conservateur, a déclaré : « Sont-ils une menace ou non ? S’ils constituent une menace, pourquoi ne pas les qualifier de menace et prendre les mesures relatives qui sont nécessaires pour les traiter sur cette base et sanctionner certaines personnes ?

Mais Dominic Raab et d’autres ont mis en garde contre toute mesure irréfléchie avec la Chine qui pourrait mettre en péril le commerce.

Le gouvernement Sunak a insisté sur le fait qu’il restait déterminé à « s’engager bilatéralement avec la Chine » dans le but de préserver « des relations ouvertes, constructives, prévisibles et stables ».

Concernant la menace d’espionnage, la réponse à l’ISC a déclaré : « Le gouvernement reconnaît que les programmes de recrutement chinois ont tenté de chasser des ressortissants britanniques et alliés occupant des postes clés et possédant des connaissances et une expérience sensibles, notamment du gouvernement, de l’armée, de l’industrie et de la société dans son ensemble. »

Il a également déclaré qu’il reconnaissait la nécessité « d’investir davantage dans les capacités pour garantir que le gouvernement soit équipé des outils, de l’expertise et des connaissances nécessaires pour répondre au défi systémique que pose la Chine ».

« Comme le note la commission, il y a encore du travail à faire », a ajouté le gouvernement Sunak. « Nous continuerons à développer notre expertise dans l’ensemble du système pour mieux relever le défi à long terme que pose la Chine. »

China General Nuclear (CGN) a été retiré du développement de Hinkley Point C (Copyright 2022 The Associated Press. Tous droits réservés)

Cela survient alors que le chercheur parlementaire arrêté parce qu’il est soupçonné d’espionnage au profit de la Chine a rencontré le ministre du Cabinet, Alex Burghart, pour discuter d’un texte législatif crucial, selon Politique.

L’homme d’une vingtaine d’années – qui a insisté sur son innocence – a rencontré le ministre pour discuter des amendements proposés au projet de loi sur les marchés publics, visant à renforcer la politique britannique à l’égard de la Chine.

Mais un responsable de Whitehall a déclaré qu’aucune information sensible n’avait été discutée et que la réunion avait duré moins d’une heure.

Il est également apparu cette semaine que le Parti conservateur a écarté deux candidats potentiels pour devenir députés après que le MI5 a averti qu’ils pourraient être des espions chinois.

M. Raab a mis en garde le gouvernement Sunak contre toute mesure irréfléchie avec la Chine, quelques jours après qu’il a été révélé qu’un possible espion de Pékin avait été découvert à Westminster.

L’ancien vice-Premier ministre a averti que la taille économique de la Chine pourrait paralyser le Royaume-Uni si la superpuissance asiatique devait « répondre de manière disproportionnée » à toute action ou politique du Royaume-Uni.

Mise en garde contre la « diplomatie de la corne de brume », a écrit M. Raab dans Le télégraphe que rompre les liens n’est même pas « légèrement réaliste », puisque plus de 100 milliards de livres sterling d’échanges commerciaux ont eu lieu entre la Chine et la Grande-Bretagne rien qu’en 2022.

Lord Simon McDonald, ancien secrétaire permanent du ministère des Affaires étrangères, a également suggéré que le Parlement aurait pu réagir de manière excessive face à un éventuel espion chinois se faisant passer pour un chercheur.

Il a déclaré à BBC Radio 4 Aujourd’hui programme : « C’est un objectif légitime de toute ambassade à Londres de découvrir ce qui se passe à Westminster. Bien sûr, nous constatons que la Chine est active, mais les pays amis le sont aussi, et je ne pense pas que nous puissions avoir une règle pour les États-Unis, la France et l’Allemagne et une autre pour la Chine. »