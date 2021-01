HONG KONG – La Chine a annoncé vendredi qu’elle ne reconnaîtrait plus certains documents de voyage britanniques, en représailles à la décision de la Grande-Bretagne, l’année dernière, d’accorder potentiellement des millions de visas de résidents de Hong Kong et éventuellement une voie vers la citoyenneté.

Le gouvernement britannique a estimé qu’il y avait 2,9 millions de citoyens BN (O) à Hong Kong, ainsi que 2,3 millions de personnes à charge qui auraient le droit de déménager avec eux, bien que l’on ignore combien de résidents chercheraient réellement à émigrer. Le gouvernement a prédit qu’entre 123 000 et 153 700 personnes utiliseraient la nouvelle voie la première année. Tous les citoyens BN (O) n’ont pas de passeport BN (O), mais ils peuvent en faire la demande.

«Nous avons honoré nos liens profonds d’histoire et d’amitié avec le peuple de Hong Kong, et nous avons défendu la liberté et l’autonomie», a déclaré vendredi le Premier ministre britannique, Boris Johnson, dans un communiqué, parallèlement à l’annonce des candidatures une nouvelle voie ouvrirait le 31 janvier.

Le plan britannique avait irrité Pékin, qui a rapidement mis en garde contre d’éventuelles représailles. Vendredi, les responsables du gouvernement chinois ont clairement indiqué qu’ils considéraient les nouvelles règles sur les visas comme un défi direct à leur souveraineté.

Zhao Lijian, un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, a déclaré lors d’une conférence de presse que le plan était un effort pour transformer les résidents de Hong Kong en citoyens britanniques de seconde zone, selon un compte rendu de ses propos par CCTV, le radiodiffuseur d’État chinois.

La Chine cessera de reconnaître les passeports BN (O) comme documents de voyage ou d’identification valides le 31 janvier, a déclaré M. Zhao, ajoutant que la Chine «se réservait le droit de prendre d’autres mesures».