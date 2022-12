La Chine cesse de publier les chiffres quotidiens de Covid au milieu de rapports d’explosion de cas

La Commission nationale chinoise de la santé (NHC) a cessé de publier les données quotidiennes de Covid-19, au milieu des inquiétudes quant à la fiabilité des chiffres après l’explosion des infections à la suite d’un assouplissement brutal des restrictions strictes.

« Les informations pertinentes sur Covid seront publiées par le Centre chinois de contrôle et de prévention des maladies à des fins de référence et de recherche », a déclaré la commission dans un communiqué, sans préciser les raisons du changement ni la fréquence à laquelle le CDC chinois mettra à jour le public avec de nouvelles informations sur Covid.

L’arrêt soudain de la notification des totaux quotidiens d’infection et de décès survient alors que les inquiétudes grandissent quant au manque d’informations vitales mises à disposition depuis que Pékin a apporté des changements radicaux à sa politique zéro-Covid qui a mis des centaines de millions de ses citoyens sous verrouillage et a battu le deuxième du monde. -la plus grande économie.

Malgré la flambée record d’infections, le NHC n’avait signalé aucun décès de Covid dans tout le pays pendant quatre jours consécutifs avant d’arrêter la publication des données. La semaine dernière, la Chine a resserré sa définition d’un décès par Covid, ne comptant que ceux dus à une pneumonie ou à une insuffisance respiratoire causée par Covid.

La semaine dernière, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a averti que la Chine pourrait avoir du mal à tenir un décompte des infections à Covid-19. L’OMS n’a reçu aucune donnée de la Chine sur les nouvelles hospitalisations de Covid depuis que Pékin a assoupli ses restrictions. Le manque de transparence des données a rendu difficile la surveillance de l’ampleur de cette dernière épidémie de Covid.

Officiellement, la Chine a signalé moins de 10 décès liés à Covid au cours des quinze derniers jours, mais une augmentation de la demande de crématoriums a été interprétée comme la preuve que le véritable nombre de morts est beaucoup plus élevé.

La semaine dernière, la société britannique de données sur la santé Airfinity a estimé que la Chine connaissait plus d’un million d’infections et 5 000 décès par jour.

Vendredi, un responsable local de la santé à Qingdao a rapporté que la ville voyait « entre 490 000 et 530 000 » nouveaux cas de Covid par jour. Le rapport a été partagé par plusieurs autres organes de presse mais semble avoir été édité samedi matin pour supprimer les chiffres de l’affaire.

Le système de santé du pays a été mis à rude épreuve, le personnel étant invité à travailler tandis que les travailleurs médicaux malades et retraités des communautés rurales sont réembauchés pour aider les efforts locaux, selon les médias d’État.

L’urgence est renforcée par l’approche du nouvel an lunaire en janvier, lorsqu’un grand nombre de personnes voyagent à travers le pays.

Reuters a contribué à ce rapport