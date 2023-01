La Chine cesse de délivrer des visas aux Sud-Coréens et aux Japonais en représailles aux exigences imposées aux voyageurs chinois

Les ambassades chinoises ont suspendu mardi la délivrance de nouveaux visas pour les Sud-Coréens et les Japonais en représailles apparentes aux exigences de test COVID-19 récemment imposées par ces pays aux voyageurs en provenance de Chine.

Les ambassades à Tokyo et à Séoul ont annoncé les suspensions dans de brefs avis en ligne.

L’avis de Séoul, publié sur le compte de médias sociaux WeChat de l’ambassade, a déclaré que l’interdiction se poursuivrait jusqu’à ce que la Corée du Sud lève ses “mesures d’entrée discriminatoires” contre la Chine. L’annonce couvrait les visas touristiques, d’affaires et quelques autres.

Le ministère chinois des Affaires étrangères a menacé la semaine dernière de contre-mesures contre les pays qui avaient annoncé de nouvelles exigences en matière de tests de virus pour les voyageurs en provenance de Chine. Au moins 10 en Europe, en Amérique du Nord et en Asie l’ont fait récemment, les responsables s’inquiétant du manque d’informations sur la propagation rapide des épidémies de virus en Chine.

On ne savait pas pourquoi la Corée du Sud et le Japon étaient ciblés, et si les suspensions seraient étendues à d’autres pays qui ont imposé des tests de dépistage de virus aux passagers en provenance de Chine.

L’ambassade de Chine à Tokyo a seulement déclaré que la délivrance des visas avait été suspendue. Les annonces semblaient ne s’appliquer qu’aux nouveaux candidats, sans rien sur les personnes actuellement titulaires d’un visa.

Le ministère sud-coréen des Affaires étrangères a déclaré dans un communiqué que “la mesure prise par notre gouvernement pour renforcer les mesures anti-virus sur les passagers en provenance de Chine est basée sur des preuves scientifiques et objectives. Nous avons fourni des informations à la communauté internationale de manière transparente et nous avons communiqué avec le Côté chinois à l’avance.”

Un responsable du ministère japonais des Affaires étrangères a déclaré plus tôt qu’il serait “regrettable” si des restrictions étaient imposées. Le responsable a parlé sous la condition habituelle d’anonymat.

Une suspension des visas des hommes d’affaires sud-coréens ou japonais pourrait retarder la reprise espérée de l’activité commerciale et de nouveaux investissements potentiels après la levée brutale des contrôles antivirus par la Chine le mois dernier.

PRÈS DE 90 % DES PERSONNES DANS L’UNE DES PROVINCES LES PLUS POPULAIRES DE CHINE INFECTÉES PAR LE COVID : RAPPORT

Des groupes d’entreprises avaient averti plus tôt que les entreprises mondiales éloignaient leurs plans d’investissement de la Chine parce qu’il était trop difficile pour les dirigeants étrangers de se rendre sous les contrôles de la pandémie. Une poignée de cadres étrangers de l’automobile et autres ont visité la Chine au cours des trois dernières années, mais de nombreuses entreprises se sont appuyées sur des employés ou des gestionnaires chinois déjà dans le pays pour gérer leurs opérations.

Un propriétaire de restaurant sud-coréen à Pékin a déclaré que l’annonce avait forcé des amis à reporter leurs projets de visite en Chine. Il a parlé sous couvert d’anonymat par crainte que son entreprise ne soit affectée. Il a ajouté qu’il se prépare à renouveler son visa de travail chinois et ne sait pas si cela sera affecté.

Lors d’un appel téléphonique lundi avant l’annonce de la suspension des visas, le ministre chinois des Affaires étrangères Qin Gang “a exprimé son inquiétude” concernant les mesures prises par la Corée du Sud à son homologue, le ministre des Affaires étrangères Park Jin. Qin a déclaré qu’il “espère que la partie sud-coréenne maintiendra une attitude objective et scientifique”.

La décision de la Chine semble être fondée sur ses exigences pour que ses citoyens soient traités de la même manière que ceux des autres pays. Une douzaine de pays ont suivi les États-Unis en exigeant soit un test négatif avant de quitter la Chine, un test de dépistage du virus à l’arrivée à l’aéroport, soit les deux.

“Malheureusement, une poignée de pays, au mépris de la science, des faits et de la réalité intérieure, ont insisté pour prendre des mesures discriminatoires de restriction d’entrée visant la Chine”, a déclaré mardi le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Wang Wenbin. “La Chine a fermement rejeté cela et a pris des mesures réciproques.”

Il n’a pas répondu directement lorsqu’on lui a demandé si de nouveaux visas avaient été suspendus pour les Sud-Coréens et les Japonais, disant seulement qu’il l’avait “très clair”.

L’Organisation mondiale de la santé et plusieurs pays ont accusé la Chine de retenir des données sur son épidémie. Un responsable de l’OMS a déclaré mardi que l’agence ne voyait aucune menace immédiate pour la région européenne à cause de l’épidémie en Chine, mais que plus d’informations étaient nécessaires.

CRISE DU COVID EN CHINE: L’HÔPITAL DE BEIJING MANQUE DE LITS, LES FAMILLES BRÛLENT DES CORPS DANS LES RUES ALORS QUE LES DÉCÈS ACCROÎTENT

L’ambassadeur de Chine en Australie a déclaré que la réponse de ces pays à l’épidémie de COVID-19 en Chine n’avait été ni proportionnée ni constructive.

Xiao Qian a déclaré aux journalistes à Canberra que la Chine avait modifié sa stratégie à la fin de l’année dernière, passant de la prévention des infections à la prévention des cas graves. Il a déclaré que les pays devraient utiliser une réponse fondée sur la science.

“Les restrictions d’entrée, si elles visent la Chine, elles sont inutiles”, a déclaré l’ambassadeur aux journalistes.

Les liens autrefois cordiaux entre la Corée du Sud et la Chine, son plus grand partenaire commercial, se sont détériorés après que Pékin a ciblé des entreprises, des équipes sportives et même des groupes de K-pop pour protester contre le déploiement d’un système antimissile américain avancé en Corée du Sud.

La Chine a combattu aux côtés de la Corée du Nord pendant la guerre de 1950-1953 et est restée un partisan du Nord malgré ses lancements de missiles et ses essais nucléaires, et s’est opposée à de nouvelles sanctions contre le gouvernement de Kim Jong Un.

La Chine a brusquement annulé ses exigences strictes de confinement de la pandémie le mois dernier en réponse à ce qu’elle dit être la nature changeante de l’épidémie. Cela s’est produit après trois ans de fermetures, de quarantaines et de tests de masse qui ont provoqué de rares manifestations politiquement teintées dans les rues de Pékin et d’autres grandes villes.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Les prévisions les plus optimistes indiquent que l’activité des entreprises et des consommateurs en Chine pourrait reprendre dès le premier trimestre de cette année. Mais avant que cela ne se produise, les entrepreneurs et les familles sont confrontés à une pression douloureuse due à une augmentation des cas de virus qui a laissé les employeurs sans suffisamment de travailleurs en bonne santé et a éloigné les clients méfiants des centres commerciaux, des restaurants, des salons de coiffure et des gymnases.

La décision du gouvernement de Xi de mettre fin aux contrôles qui ont fermé des usines et gardé des millions de personnes à la maison accélérera le calendrier de la reprise économique, mais pourrait perturber l’activité cette année alors que les entreprises s’efforcent de s’adapter, selon les prévisionnistes.

La Chine fait maintenant face à une augmentation des cas et des hospitalisations dans les grandes villes et se prépare à une nouvelle propagation dans les zones moins développées avec le début de la ruée vers les voyages du Nouvel An lunaire, qui devrait s’accélérer dans les prochains jours. Alors que les vols internationaux sont toujours réduits, les autorités disent s’attendre à ce que les trajets intérieurs en train et en avion doublent par rapport à la même période l’année dernière.