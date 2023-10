La Chine censure la photo des athlètes vainqueurs suite au massacre de Tiananmen, indice

Une photographie largement partagée de deux stars de la piste a été supprimée des réseaux sociaux chinois cette semaine en raison d’une référence tout à fait fortuite au massacre de la place Tiananmen en 1989.

Dans ce qui semble être un autre exemple de censeurs hypersensibles à l’œuvre, la photo des athlètes chinois Lin Yuwei et Wu Yanni enlacés a disparu des publications sur l’application de médias sociaux Weibo après que les deux hommes aient participé à la finale du 100 m haies féminin aux Jeux asiatiques de Hangzhou. dans la province chinoise du Zhejiang, à l’est de la Chine, dimanche.

Lin, la médaillée d’or, et Wu, qui s’est classée deuxième avant sa disqualification pour faux départ, se sont embrassés après l’événement. Cependant, les utilisateurs des réseaux sociaux ne tarderont pas à remarqué que la photographie en question n’apparaissait plus dans leurs messages. D’autres images des départs de piste sont restées.

Les internautes chinois familiers avec l’environnement d’information hautement réglementé de la Chine – parfois appelé le « Grand Pare-feu » – ont émis l’hypothèse que l’image avait été effacée en raison de l’allusion facile à manquer sur l’incident de Tiananmen, formée par les numéros de compétition de Lin et Wu, 6 et 4. Les chiffres représentent désormais le 4 juin, date de la répression sanglante du Parti communiste contre les manifestations pour la démocratie il y a 34 ans.

L’anniversaire du massacre de la place Tiananmen n’est désormais célébré que par des militants en dehors de la Chine. À l’intérieur de ses frontières, même les références les plus vagues à l’incident entraînent une censure en ligne allant de restrictions de compte à des interdictions permanentes, allant souvent jusqu’à la perplexité des individus destinataires.

Les filtres Internet sophistiqués et l’appareil de censure en ligne rapide de la Chine ont également bloqué l’accès aux sites de médias sociaux occidentaux comme Facebook et X, anciennement Twitter, pendant plus d’une décennie, isolant davantage ses citoyens des débats et discussions extérieurs. L’accès aux applications populaires comme Instagram n’est possible que via des réseaux privés virtuels approuvés par le gouvernement.

Les internautes chinois ont adopté des codes astucieux, souvent sous forme de jeux de mots, pour contourner les filtres sur des sujets interdits. Pendant un certain temps, les utilisateurs de Weibo qui voulaient se plaindre de la corruption du gouvernement ont utilisé un homonyme écrit en différents caractères chinois, mais les censeurs toujours vigilants du pays ont fini par s’en rendre compte.

En réponse à la dernière suppression de la photo des Jeux asiatiques, un utilisateur des réseaux sociaux a déclaré que le Parti communiste chinois restait toujours indifférent à « l’effet Streisand », le phénomène involontaire consistant à attirer une attention indésirable sur le sujet même qu’on tente de dissimuler.

Organisés pour la première fois en 1951 à New Dehli, en Inde, et ayant lieu tous les quatre ans, les Jeux asiatiques sont juste derrière les Jeux olympiques en termes d’ampleur. La compétition de cette année, qui se termine le 8 octobre, rassemble 40 sports et 41 pays participants.