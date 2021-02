La Chine censure Internet. Alors pourquoi pas la Russie?

Pendant des années, le gouvernement russe a mis en place l’infrastructure technologique et juridique pour réprimer la liberté d’expression en ligne, ce qui a conduit à de fréquentes prédictions selon lesquelles le pays pourrait se diriger vers une censure Internet semblable au grand pare-feu chinois.

L’hiver de mécontentement en Russie, les vagues de protestations à l’échelle nationale déclenchées par le retour du leader de l’opposition Aleksei A. Navalny, ont été rendues possibles par l’Internet libre et ouvert du pays. L’État contrôle les ondes de la télévision, mais en ligne l’arrestation dramatique de M. Navalny à son arrivée à Moscou, son enquête sur le prétendu palais secret du président Vladimir V.Poutine et les appels à la protestation de ses partisans ont tous été diffusés à un public de plusieurs millions de personnes.

Plus largement, la question de savoir comment gérer Internet met à nu un dilemme pour la Russie de M. Poutine: faut-il porter la répression étatique à de nouveaux sommets et risquer une réaction publique ou continuer à essayer de gérer le mécontentement public en maintenant un semblant de société ouverte. .

«Ils ont peur», a déclaré Dmitri Galushko, un consultant en télécommunications à Moscou, expliquant pourquoi le Kremlin n’a pas réprimé plus durement. « Ils ont toutes ces armes, mais ils ne savent pas comment les utiliser. »

L’hésitation a souligné le défi auquel M. Poutine est confronté alors qu’il tente d’émousser les implications politiques d’un accès Internet haut débit bon marché atteignant les coins reculés du vaste pays tout en évitant de mettre en colère une population tombée amoureuse d’Instagram, YouTube, Twitter. et TikTok.

Mais alors même que M. Poutine a fait face aux plus grandes manifestations de ces dernières années le mois dernier, son gouvernement ne semblait pas vouloir – et, dans une certaine mesure, incapable – de bloquer les sites Web ou de prendre d’autres mesures drastiques pour limiter la propagation de la dissidence numérique.

En Chine, le contrôle gouvernemental est allé de pair avec le développement précoce d’Internet. Mais en Russie, qui abrite un héritage soviétique d’un énorme bassin de talents en ingénierie, l’entrepreneuriat numérique a fleuri librement pendant deux décennies, jusqu’à ce que M. Poutine commence à essayer de restreindre le discours en ligne après les manifestations antigouvernementales de 2011 et 2012.

À ce stade, l’Internet ouvert était si ancré dans les entreprises et la société – et son architecture si décentralisée – qu’il était trop tard pour changer radicalement de cap. Mais les efforts pour censurer le Web, ainsi que les exigences imposant aux fournisseurs Internet d’installer des équipements de surveillance et de contrôle du gouvernement, se sont accélérés dans les projets de loi adoptés par le Parlement. Dans le même temps, l’accès à Internet continue de s’étendre, en partie grâce au soutien du gouvernement.

Les responsables russes disent maintenant qu’ils ont la technologie en place pour permettre un «RuNet souverain» – un réseau qui continuerait à donner aux Russes l’accès aux sites Web russes même si le pays était coupé du World Wide Web. La ligne officielle est que cette infrastructure coûteuse offre une protection au cas où des forces occidentales néfastes tentent de couper les liaisons de communication de la Russie. Mais les militants disent que cela vise en fait à donner au Kremlin la possibilité de couper une partie ou la totalité de la Russie du monde.

«En principe, il sera possible de restaurer ou de permettre le fonctionnement autonome du segment russe du web», Dmitri A. Medvedev, vice-président du Conseil de sécurité de M. Poutine et ancien Premier ministre, dit aux journalistes récemment. «Technologiquement, tout est prêt pour cela.»

Au milieu des troubles intérieurs de cette année, les coups de sabre de la Russie dirigés contre la Silicon Valley ont atteint une nouvelle intensité. M. Navalny a fait un usage expert de YouTube de Google, d’Instagram de Facebook et de Twitter pour atteindre des dizaines de millions de Russes avec ses représentations prêtes à l’emploi de la corruption officielle, jusqu’à la brosse de toilette de 850 $ qu’il a prétendu avoir identifiée dans une propriété utilisée par M. Poutine.