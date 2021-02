La Chine célèbre la fin officielle de l’extrême pauvreté, salue Xi

BEIJING (AP) – Le Parti communiste au pouvoir célèbre la fin officielle de l’extrême pauvreté en Chine avec une campagne de propagande qui loue le rôle du président Xi Jinping, dans le cadre des efforts visant à consolider son image de leader historique qui reprend la place qui lui revient de droit. en tant que puissance mondiale.

L’appareil de propagande a lié les succès nationaux à Xi, y compris la lutte contre le coronavirus, la montée en puissance de la Chine en tant que créateur de technologie et la mission lunaire réussie de décembre pour ramener les roches lunaires.

Le parti a annoncé en novembre, avec peu de fanfare, que la Chine n’avait plus personne dans l’extrême pauvreté. C’était en baisse par rapport à une estimation officielle de près de 99 millions de personnes vivant avec un revenu annuel de moins de 2300 yuans (355 dollars) par personne il y a dix ans.

La campagne de propagande à grande échelle lancée ce mois-ci a rempli les journaux et les ondes radio contrôlés par l’État de reportages sur le jalon de la lutte contre la pauvreté et le rôle personnel de Xi dans celui-ci.

Ils attribuent à Xi le mérite d’avoir lancé une initiative peu après son arrivée au pouvoir en 2012, qui a permis à la Chine de battre d’une décennie l’objectif de 2030 fixé par la Banque mondiale pour éliminer l’extrême pauvreté. Un rapport du journal du parti People’s Daily cette semaine sur le «saut historique» fait référence à Xi par son nom complet et son titre de chef du parti 121 fois.

« Le secrétaire général Xi Jinping s’est tenu à la hauteur stratégique de la construction d’une société aisée de manière globale et de la réalisation du rêve chinois d’un grand rajeunissement de la nation chinoise », a déclaré le journal.

L’événement donne au parti au pouvoir un trophée politique avant la célébration de cette année du 100e anniversaire de sa fondation en 1921. Cela survient à un moment où l’économie chinoise se développe à nouveau suite au coronavirus alors que les États-Unis, l’Europe et d’autres régions sont toujours aux prises avec des épidémies.

Le parti a déclaré qu’il avait atteint le jalon bien qu’il ait dû prendre la décision sans précédent de fermer la majeure partie de l’économie chinoise au début de 2020 pour lutter contre le coronavirus.

L’histoire continue

Jeudi, M. Xi a cité le travail de lutte contre la pauvreté comme un signe de l’efficacité du système du parti au pouvoir.

«Nous avons terminé la tâche ardue d’éradiquer la pauvreté absolue et créé un miracle qui restera dans l’histoire», a déclaré M. Xi lors d’une cérémonie en l’honneur des personnes qui ont travaillé sur l’initiative.

Xi a remis des médailles, des certificats et des fléaux à dix personnes et dix groupes honorés comme des «modèles de lutte contre la pauvreté».

Il a reconnu le «fondement matériel» construit au cours de quatre décennies de réformes de type marché qui ont transformé la Chine en la deuxième économie mondiale et en une société à revenu intermédiaire, mais n’a mentionné aucun autre responsable ni aucun autre dirigeant précédent.

L’événement donne à Xi, qui a accumulé plus de pouvoir personnel que n’importe quel dirigeant depuis Mao Zedong, le fondateur de la Chine communiste, une nouvelle occasion d’affirmer son importance historique.

À l’étranger, Xi mène une politique étrangère affirmée qui a accru l’influence diplomatique de la Chine mais a perturbé les relations avec ses voisins et avec les États-Unis et l’Europe.

Le jalon de la pauvreté donne à Xi des munitions pour renforcer le pouvoir qui, selon certains analystes étrangers, a été érodé par l’épidémie de coronavirus qui a commencé dans la ville centrale de Wuhan à la fin de 2019.

Les campagnes de lutte contre la pauvreté visent également à réduire le fossé politiquement instable entre une élite qui a le plus profité de la réforme économique et la majorité pauvre.

Le prédécesseur de Xi, Hu Jintao, et le premier ministre de l’époque, Wen Jiabao, ont entamé ce processus en augmentant les dépenses consacrées aux écoles rurales et aux soins de santé afin de propager la prospérité de la côte est florissante et propulsée par l’exportation.

La définition officielle chinoise de l’extrême pauvreté est un revenu par personne de 11 yuans (1,70 USD) par jour. C’est moins que la norme de la Banque mondiale de 1,90 $, mais le Bureau national des statistiques dit qu’en raison des différences de coût de la vie en milieu rural, la norme chinoise est légèrement plus élevée.

Dans certaines régions, des communautés ethniques minoritaires à faible revenu ont été déplacées des vallées reculées vers des villes nouvellement construites. Dans d’autres, les fonctionnaires ont fait du porte-à-porte pour inscrire les familles pauvres à une formation professionnelle, à des subventions pour créer des entreprises et à d’autres aides.

Près de 10 millions de personnes ont emménagé dans de nouvelles maisons et celles de 27 millions de plus ont été rénovées, selon Xi. Il a déclaré que le gouvernement avait dépensé au total 1,6 billion de yuans (250 milliards de dollars).

Le revenu moyen par personne des «ruraux défavorisés» est passé de 2 982 yuans (356 dollars) en 2015 à 10 740 yuans (1 665 dollars) l’année dernière, selon l’agence de presse officielle Xinhua.

Certains experts suggèrent que la Chine pourrait avoir moins de succès qu’elle ne le prétend parce que Pékin utilise toujours des normes pour les pays les plus pauvres longtemps après avoir obtenu le statut de pays à revenu intermédiaire. La norme de pauvreté à revenu intermédiaire de la Banque mondiale est un revenu de 5,50 dollars par personne et par jour.

Dans un rapport publié en janvier pour la Brookings Institution, l’ancien expert de la Banque mondiale, Indermit Gill, a fait valoir que la Chine était presque aussi bien lotie que les États-Unis en 1960, lorsqu’ils sont devenus un pays à revenu élevé. Mais Gill a déclaré que sur la base de la norme de revenu américaine de cette époque, jusqu’à 90% de la population chinoise serait considérée comme pauvre.

«Si nos chiffres sont corrects, la Chine a des années – sinon des décennies – de retard sur le calendrier», a écrit Gill.