La Chine brûle plus de charbon, un défi climatique croissant

D’autres régions sont bien plus loin de renoncer au charbon. Dans la province du Shanxi, à 300 miles au sud-ouest de Pékin et au cœur du pays charbonnier chinois, les compagnies charbonnières ont fortement accéléré l’année dernière le rythme auquel elles creusent de nouvelles mines ou les agrandissent dans les collines basses et sèches. Le Shanxi brûle également de grandes quantités de charbon pour alimenter les cimenteries, les aciéries et d’autres industries et pour produire de l’électricité – la consommation de charbon a augmenté de 80% au cours de la décennie jusqu’en 2020. L’énergie éolienne et solaire y augmente également, mais ces niveaux de production ont été beaucoup plus bas pour commencer.

Le gaz naturel, qui, lorsqu’il est brûlé, libère environ la moitié de dioxyde de carbone que le charbon, offre un pont potentiel entre le charbon et les énergies renouvelables pour la Chine. La promotion du gaz naturel par la Chine au lieu du charbon aura des conséquences à long terme non seulement sur son économie, mais aussi sur ses relations avec la Russie.

Les importations de gaz en provenance de Russie augmentent rapidement à partir des pipelines et du gaz naturel liquéfié expédié malgré l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Cette année, la Chine a presque doublé ses importations de gaz grâce à un gazoduc depuis la Sibérie orientale. Mais, dans l’ensemble, le gaz russe ne représente que 1 % de la consommation d’énergie chinoise et moins d’un dixième de la consommation de gaz de la Chine. La quantité supplémentaire que la Chine est prête à acheter à son voisin du nord n’est pas claire et fait l’objet d’intenses spéculations parmi les responsables occidentaux et les analystes de l’énergie.