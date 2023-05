La Chine boycottera l’événement du G20 au Cachemire

Pékin a déclaré que ses responsables ne se rendraient pas sur le territoire contesté

La Chine sautera le prochain événement du G20 dans la partie du Cachemire sous contrôle indien, a déclaré vendredi le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères Wang Wenbin.

« La Chine s’oppose fermement à la tenue de toute forme de réunions du G20 sur un territoire contesté. Nous n’assisterons pas à de telles réunions », a déclaré Wang en répondant à la question d’un journaliste lors de sa conférence de presse habituelle.

La session du groupe de travail sur le tourisme du G20 se tiendra du 22 au 24 mai à Srinagar dans le cadre d’une série d’événements liés au sommet des dirigeants du G20 à New Delhi en septembre.

Selon les médias indiens, environ 60 délégués devraient assister à la réunion de Srinagar.

L’Arabie saoudite et la Turquie ont également décidé de ne pas participer à l’événement au Cachemire, a rapporté NDTV.

En 2019, l’Inde a réorganisé l’État à majorité musulmane du Jammu-et-Cachemire en deux entités distinctes, provoquant de vives protestations du Pakistan voisin, qui considère la région comme étant illégalement occupée par l’Inde.

EN SAVOIR PLUS: Les diplomates indiens sont optimistes sur la Chine, mais prédisent des problèmes avec le Pakistan

Pékin et New Delhi ont un différend territorial dans l’Himalaya, où des soldats des deux côtés se sont livrés à plusieurs escarmouches sanglantes le long de la frontière de facto depuis 2020. En février, des responsables indiens et chinois se sont rencontrés en personne pour la première fois en plus de trois ans. dans le but de désamorcer les tensions.

Lors de son déplacement pour le sommet du G7 au Japon vendredi, le Premier ministre indien Narendra Modi a déclaré que les relations avec Pékin devaient être fondées sur le respect mutuel. « La paix et la tranquillité dans les zones frontalières sont essentielles pour des relations bilatérales normales avec la Chine », Modi a déclaré à Nikkei Asia. Dans le même temps, il a souligné que l’Inde était prête à défendre « sa souveraineté et sa dignité ».