La Chine `` bombarde les navires de guerre américains '' dans des jeux de guerre massifs alors qu'elle prépare des `` attaques de style Pearl Harbour '' avant l'invasion de Taïwan

La CHINE s’est entraînée à “blitzer des navires américains” dans des jeux de guerre et prépare des attaques de type Pearl Harbor, selon des responsables taïwanais.

Ils ont déclaré que les exercices de combat simulés étaient destinés à intimider les États-Unis et à les empêcher d’intervenir dans une guerre entre Taiwan et la Chine.

La Chine a “fait exploser des navires américains” lors d’exercices de guerre, selon des responsables taïwanais Crédit : AFP

Un rapport accablant montre comment la Chine étouffera Taiwan du monde extérieur en cas de guerre Crédit : armée chinoise

Taïwan a fait face à des vagues successives d’intimidations militaires de Pékin Crédit : armée chinoise

Il a également averti que les exercices faisaient partie de plans préparés à l’avance pour étouffer Taïwan des approvisionnements énergétiques vitaux.

Les tensions entre la Chine et Taïwan sont au point de rupture depuis que la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi, a exaspéré Pékin en visitant le mois dernier.

La Chine revendique Taiwan, gouverné démocratiquement, comme le sien, ce que le gouvernement de Taipei rejette fermement.

Le ministère de la Défense de Taiwan a publié un rapport à son parlement présentant les plans bien huilés de la Chine pour une invasion de l’île stratégiquement importante.

Ils ont dit que la Chine écraserait la première chaîne d’îles, qui va du Japon à Taïwan, aux Philippines et à Bornéo, avec une puissance aérienne et terrestre écrasante.

Le rapport décrit comment la Chine “utilise des exercices de combat pour mener des attaques simulées contre des navires américains qui entrent dans la première chaîne d’îles” – avertissant que Pékin veut prendre le contrôle de l’île d’ici 2035.

Le ministère taïwanais de la Défense a déclaré que son voisin tyrannique intimidait Taïwan avec des incursions militaires visant à « émousser » son moral et « forcer des négociations avec une guerre » et « forcer une unification par les armes ».

Il a déclaré que Pékin pourrait utiliser des forces spéciales d’élite pour “décapiter” les systèmes de commandement de Taiwan et détruire les infrastructures lors d’une frappe.

Le ministère s’attend également à ce que la puissance asiatique lance un nombre préjudiciable de cyberattaques et d’attaques électroniques pour perturber les lignes de communication.

Le rapport décrivait comment les forces du président Xi Jinping bloqueraient Taïwan pour éviter les approvisionnements énergétiques vitaux et avaient préparé des navires de transport civils pour des exercices amphibies annuels.

La Chine a « considérablement menacé la sécurité de la défense de notre nation et mis en danger la paix, la sécurité et la stabilité dans les zones proches du détroit de Taiwan », souligne le rapport, pointant la dernière série de jeux de guerre menaçants qui, selon lui, visait à empêcher les forces étrangères d’intervenir dans un attaque.

Il a déclaré que la Chine utiliserait également des “tactiques de la zone grise” consistant à envoyer des drones et des canots pneumatiques sur le territoire de Taiwan et à déployer une milice maritime.

Pékin n’a pas encore commenté le rapport.

DÉMONSTRATION DE FORCE

Cela survient alors que les États-Unis ont fait passer des navires de guerre au-delà de Taïwan pour la première fois depuis la visite de Pelosi alors que la Chine met ses forces en « alerte élevée ».

L’USS Antietam et l’USS Chancellorsville ont traversé le détroit de Taiwan dimanche – le premier transit de ce type depuis que la Chine a organisé des exercices militaires menaçants autour de l’île.

La marine américaine a déclaré que cette décision “démontre l’engagement des États-Unis en faveur d’un Indo-Pacifique libre et ouvert”.

Pékin a réagi furieusement à la visite de Pelosi, organisant ses plus grands exercices militaires jamais organisés autour de l’île.

La Chine utilise des navires de transport civils dans ses exercices amphibies annuels Crédit : armée chinoise

Ces exercices comprenaient le tir de plusieurs missiles balistiques dans les eaux au large de Taïwan – certaines des routes maritimes les plus fréquentées au monde.

Les forces de Xi Jinping ont effectivement bloqué l’île autonome lors d’une répétition effrayante pour une invasion.

Un tel conflit pourrait entraîner les États-Unis et d’autres alliés dans une bataille catastrophique de superpuissances, préviennent les experts.

Cela survient alors qu’un expert dit que la Chine est convaincue qu’elle doit maintenant frapper l’Amérique “durement et tôt” dans une attaque surprise de style Pearl Harbor pour envahir Taïwan.

Oriana Skylar Mastro, boursière à l’Université de Stanford, a déclaré à The Sun Online que Pékin considère de plus en plus une invasion de l’île comme indissociable d’une guerre avec les États-Unis.

Mastro a déclaré à The Sun Online que ces types de jeux de guerre de blocus devraient devenir plus courants à mesure que la menace de guerre se profile de plus en plus.

Elle a expliqué que Pékin pense maintenant qu’il doit également combattre les États-Unis s’il veut atteindre son objectif de longue date d’envahir Taïwan et de “se réunir” avec le continent.

Mastro pense que la manière la plus probable d’un tel conflit serait une attaque de type Pearl Harbor contre les forces américaines dans la région.

Il serait conçu pour essayer d’éliminer les forces américaines afin qu’elles ne puissent pas réagir pour empêcher la Chine de prendre pied à Taiwan, qu’elle considère comme son territoire.

Le pari stratégique serait une tentative de bloquer une guerre plus large – tout comme le Japon l’espérait lorsqu’il a attaqué Pearl Harbor en 1941, entraînant les États-Unis dans la Seconde Guerre mondiale.