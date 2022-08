La Chine bloque les sanctions de l’ONU contre le dirigeant extrémiste pakistanais

Espace réservé pendant le chargement des actions d’article

Abdul Rauf Azhar fait l’objet de sanctions américaines depuis décembre 2010 pour avoir agi pour ou au nom du groupe, connu sous le nom de JEM. L’Inde affirme qu’Azhar a été impliqué dans la planification et l’exécution de nombreuses attaques terroristes, notamment le détournement d’un avion d’Indian Airlines en 1999, l’attaque de 2001 contre le Parlement indien et l’attaque de 2016 contre la base de l’armée de l’air indienne à Pathankot.

NATIONS UNIES – La Chine a bloqué mercredi l’imposition de sanctions de l’ONU demandées par les États-Unis et l’Inde contre le chef adjoint de Jaish-e-Mohammad, un groupe extrémiste basé au Pakistan désigné par les Nations Unies comme une organisation terroriste.

En juin, la Chine a suspendu l’ajout d’Abdul Rehman Makki, chef adjoint d’un autre groupe pakistanais proscrit par l’ONU, Lashkar-e-Taiba, à la liste noire de l’ONU. Makki fait l’objet de sanctions américaines depuis novembre 2010, et l’Inde affirme qu’il a participé à la collecte de fonds, au recrutement et à la radicalisation des jeunes pour qu’ils recourent à la violence et à la planification d’attentats, notamment à Mumbai en 2008.